Destituyen al ministro de Defensa, Padrino López

RT.-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este miércoles como nuevo ministro del Poder Popular para la Defensa al general en jefe Gustavo González López.

González reemplaza así en el cargo a Vladimir Padrino López, que se encontraba al frente de esa cartera de Estado desde octubre de 2014, y a quien Rodríguez agradeció por «su entrega» y «su lealtad a la patria».

En enero pasado, González López, de 65 años, fue nombrado por Rodríguez como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Más cargos

De acuerdo con información del Ministerio para la Comunicación e Información de Venezuela, el nuevo titular de Defensa se desempeñó entre 2008 y 2010 como comandante de la Quinta División de Infantería de Selva del Ejército.

Más adelante, entre 2001 y 2013 fue comandante general de la Milicia Bolivariana. Posteriormente ostentó el cargo de director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en dos ocasiones, entre 2014 y 2018, y entre 2019 y 2024.

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Mientras estaba al frente del Sebin en la primera oportunidad, también fue titular del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, entre marzo de 2015 y agosto de 2016.

A ello se le suma que desde enero de 2019, González López es consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia de la República.

En la administración pública venezolana, también tuvo otros cargos, como director de los sistemas Metro de Caracas y Los Teques (2006) y como intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción de Petróleos de Venezuela (2024)