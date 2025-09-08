DGM desarrolla jornada formativa sobre sostenibilidad y eficiencia de procesos

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) realizó una jornada de capacitación dirigida a sus colaboradores, enfocada en fortalecer la conciencia ambiental y la eficiencia institucional a través de la estandarización de procesos.

La primera jornada estuvo a cargo de Gracy Rodríguez, educadora ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, quien impartió la charla “Labor social y ciudadanía ambiental”. Durante su intervención destacó los principales retos que enfrenta la región, como la pérdida de recursos naturales y el aumento de la contaminación. Subrayó la necesidad de promover la educación y la participación ciudadana para avanzar hacia la sostenibilidad.

En otra disertación, Manuel Perdomo, encargado del Departamento de Calidad de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la DGM, trató sobre los “Procedimientos documentales”, orientada a garantizar que las tareas administrativas se realicen bajo parámetros uniformes, con control de calidad, transparencia y cumplimiento de normas internas y externas.

Las capacitaciones contaron con la presencia de los subdirectores generales Rafael Castro Matos, Silbestre Espedito Ventura Collado y Cecilio Rosario Santana, y se enmarcan dentro del plan de formación continua que impulsa la DGM para fortalecer en su personal una cultura de compromiso social, ambiental e institucional.