DGM detiene 1,852 extranjeros irregulares, deporta 2,374 en operativos del fin de semana
Fuente Externa
SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que, como resultado de los operativos de interdicción migratoria realizados el sábado 31 de enero y domingo 01 de febrero de 2026, fueron detenidos 1,852 extranjeros en condición migratoria irregular y deportados 2,374, en cumplimiento de la Ley General de Migración, respetando los derechos humanos y el debido proceso.
Las acciones fueron ejecutadas por la DGM en coordinación con el Ejército de República Dominicana (ERD), el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y la Policía Nacional, tanto mediante interdicciones directas, como a través de entregas realizadas en los puntos de control migratorio fronterizo.
Durante ambas jornadas, los agentes de la DGM interdictaron a 1,359 personas en distintas localidades del país, y otros 493 extranjeros fueron recibidos por entregas realizadas por los miembros de las instituciones de seguridad y defensa del Estado dominicano.
En los principales puntos fronterizos del país, la DGM recibió y procesó un total de 2,450 extranjeros, de los cuales 2,374 fueron deportados, conforme a los protocolos establecidos hacia su país de orígen, como sigue: Dajabón (407), Elías Piña (573), Jimaní (113) y Pedernales (45).
Los operativos de interdicción del fin de semana, se desarrollaron en el Gran Santo Domingo y el Polígono Central del Distrito Nacional (Herrera, Sabana Perdida y Los Mina), Santiago de los Caballeros (municipio cabecera y zonas aledañas), La Vega (municipio cabecera), Espaillat, La Altagracia (Bávaro, Hoyo de Friusa, Fruisa, Verón, Villa Playwood y Barrio Nuevo), Elías Piña (Comendador), Pedernales (municipio cabecera), Independencia (Jimaní y zonas aledañas), Montecristi (municipio cabecera), Puerto Plata (San Felipe y Maimón), Mao, Valverde, Santiago Rodríguez, Barahona, Azua (Los Pilones) y la provincia San José de Ocoa.