DGM detiene 316 indocumentados en Santiago

Fuente Externa6 agosto, 2025

SANTIAGO.- En la continuidad de las operaciones interdictivas, unidades de la Dirección General de Migración (DGM) detuvieron aquí a 316 nacionales haitianos carentes de algún tipo de documentación que los habilite para permanecer en el país.

La jornada se desplegó en los sectores Hospedaje del Yaque y Altos de Rafey, entre otros, donde se capturaron 164 hombres, 106 mujeres y 49 menores de edad quienes acompañaban a los adultos al momento de la detención.

Un grupo de las mujeres (56) fueron trasladadas al centro de retención de Dajabón, para ser procesadas y, si no cumplen los requisitos que rigen a la DGM, ser repatriadas a su país de origen. Los demás fueron enviados al centro de Haina, donde se les tomarán los datos biométricos, las huellas dactilares y se verificará si tienen algún tema judicial pendiente; de lo contrario serán remitidos a su tierra natal.

Estos trabajos de interdicción, articulados por la Dirección de Inteligencia de la DGM y cumpliendo los protocolos legales y de respeto a la dignidad de las personas, se ejecutaron con la coordinación del Ejército y la Policía Nacional. Igualmente tuvieron la colaboración de las demás fuerzas de seguridad del Estado.

