DGM detiene a dos dominicanos sorprendidos traficando indocumentados

Fuente externa

AZUA.- Mediante una operación de inteligencia ejecutada con éxito por efectivos de la Dirección General de Migración (DGM), dos dominicanos fueron detenidos aquí cuando trasladaban subrepticiamente a seis nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

Los representantes de la DGM, mediante una acción preparada con agudeza y prontitud por la Dirección de Inteligencia de la institución, persiguieron y capturaron en la madrugada de anoche a los criollos, cuyos nombres se omiten por razones legales y quienes conducían las moticletas marcas X1000, Blanca, y Tauro, Roja, sin placas, respectivamente.

Ambos transportaban, por las proximidades del muro de la presa de Sabana Yegua, a tres de los extranjeros en situación irregular y a otros tres que les acompañaban en la ruta, con la intención de radicarse en el país, en violación a la Ley 285-04 que controla y regula la movilidad humana en el territorio nacional.

La DGM informó que los acusados tenían la cantidad de 10,000 pesos y 5,500, respectivamente, dinero incautado como evidencia del delito.

Ambos fueron entregados a la Policía Nacional y serán sometidos a la justicia acusados de tráfico de personas ilegales, mientras que los nacionales haitianos fueron trasladados al centro de retención de inmigrantes ubicado en San Juan de la Maguana, para ser sometidos a los procedimientos correspondientes y luego deportados, según establecen los protocolos de la DGM.

La institución responsable de los procesos migratorios reiteró que se mantiene firme en el cumplimiento de los lineamientos dispuestos por el presidente Luis Abinader y el Consejo de Defensa y Seguridad de la nación, para preservar la seguridad ciudadana y garantizar el orden, la paz y la soberanía nacional.