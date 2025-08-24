Fuente Externa

MONTECRISTI.– La Dirección General de Migración (DGM) dispuso una investigación exhaustiva para esclarecer un incidente ocurrido en el paraje Lateral 10, del Distrito Municipal Santa María, en el que dos agentes de la institución resultaron agredidos por nacionales haitianos, uno de ellos con heridas de arma blanca que requirieron hospitalización.

El hecho se produjo anoche, luego de operaciones de interdicción migratoria desarrolladas en esta provincia. Según reportes iniciales, existen distintas versiones sobre el origen del altercado, por lo que la DGM instruyó a los departamentos de Inteligencia, Asuntos Internos y Control Migratorio a profundizar las indagatorias y establecer con precisión las circunstancias del caso.

La institución informó que, de comprobarse irregularidades en el accionar de sus miembros, se aplicarán las medidas correctivas correspondientes, con estricto apego a la ley y a los reglamentos internos.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, reiteró que todo miembro de la institución que se aparte de los principios de ética y moral que exige el presidente Luis Abinader, y que han sido asumidos en los protocolos de actuación de la DGM, será sancionado con todo el peso de la normativa vigente.

“Ni la violencia contra nuestros agentes ni las actuaciones indebidas tendrán cabida en esta gestión. Nuestra obligación es garantizar que cada procedimiento migratorio se realice bajo el marco de la legalidad y el respeto a la dignidad humana”, puntualizó.