BOCA CHICA.– En un acto de solidaridad y responsabilidad social, la Dirección General de Migración (DGM) realizó una emotiva visita para compartir con las envejecientes internas en el hogar de ancianas Nuestra Señora del Carmen, en este municipio.

La actividad, dispuesta por el titular de la DGM, Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, (ARD) y coordinada por la Coronel Belkis Asiático Almonte, (PN), directora de Recursos Humanos de la institución, contó con la participación activa de colaboradores quienes llevaron una jornada cargada de música, bailes, sonrisas y momentos de cercanía. En la ocasión, las residentes compartieron instantes de ternura y alegría con el personal de la DGM, en un ambiente de calidez humana y afectos.

Además del compartir y la animación, los representantes de la DGM entregaron aportes para suplir necesidades del centro, en un gesto sincero de solidaridad.

Esta actividad reafirma el compromiso de la DGM de acercarse a personas vulnerables y manifestar, mediante acciones concretas, los valores que definen la identidad institucional: servicio, solidaridad, respeto y humanismo.

La coronel Asiático resaltó que iniciativas como ésta forman parte de una política institucional que favorezca el tejido social, promueva la dignidad y proyecta los valores institucionales más allá de su labor operativa.

Representantes del hogar, por su lado, expresaron su agradecimiento por la visita y por los aportes recibidos, señalando la importancia de la compañía y las sonrisas como elementos que elevan la calidad de vida de las residentes.