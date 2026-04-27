Día de la Rebeldía: Coordinadora Popular llama a Abinader a escuchar al pueblo

Por Héctor Turbi

La Coordinadora Popular Nacional (CPN) exigió al presidente Abinader y al gobierno del PRM que escuchen la voz del pueblo, al realizar concentración frente al Palacio Nacional, este lunes 27 de abril declarado por los movimientos sociales como DIA NACIONAL DE LA REBELDIA en conmemoración del 61 aniversario de Batalla del Puente Duarte, en medio de la revolución democrática de abril de 1965.

Para la coordinadora, “las luchas por las libertades democráticas y la justicia social encarnadas por la revolución de abril, son los mismos reclamos que hoy, 61 años después seguimos demandando los sectores populares y las mayorías nacionales movilizadas por nuestros derechos.”

“Reclamaremos al presidente Abinader y al gobierno del PRM que respondan las demandas de las comunidades que en el DIA NACIONAL DE LA REBELDIA, se han visto obligadas irse a la huelga general en las provincias, municipios y Distritos de San Juan, San Francisco de Macorís, parte baja de Moca, Juan López, Villa Trina, Las Lagunas, Licey al Medio, Canca La Reyna, Navarrete y otras comunidades del Cibao, contra la minería destructiva, en defensa del agua, la salud, servicios de calidad, la soberanía nacional y la solución de la deuda social acumulada del Estado con las poblaciones de estas demarcaciones”, apunto la CPN.

“Demandamos un 5% del PIB para el sector salud, la eliminación de las ARS-AFP, pensiones y seguro médico para trabajadores cañeros, libertad sindical, no tocar la cesantía y eliminar los privilegios de los ricos, y no cargar la actual crisis inflacionaria y el aumento de los combustibles sobre los sectores populares y la clase media.”

“La Coordinadora exige la cancelación del Proyecto de Vertedero en la comunidad de Los Aguacates, Distrito Municipal de La Cuaba, Municipio de Pedro Brand, así como el saneamiento protección de los ríos Ozama e Isabela y otros afluentes del Gran Santo Domingo, viviendas dignas para todas las familias y el cese inmediato de todas las expropiaciones y desalojos abusivos tanto urbanos como rurales”.

“Nos manifestamos en contra de los abusos policiales, la represión y la criminalización de la protesta social.”

“La Coordinadora Popular Nacional (CPN) considera que, al reclamar los derechos de la población trabajadora, las mujeres, niñas /as, jóvenes, envejecientes, dominicanos de ascendencia haitiana, trabajadores migrantes y poblaciones diversas, hoy le damos continuidad a las aspiraciones democráticas de la revolución de abril y la Batalla del Puente Duarte.” que hoy conmemoramos como DIA NACIONAL DE LA REBELDIA.

!!NO OLVIDAREMOS LOS HEROES DE ABRIL!!

!!TENEMOS DERECHO A VIVIR CON DIGNIDAD, EN UN AMBIENTE SANO, SIN VIOLENCIA Y SIN MIEDO.

FIRMADO

COORDINACION NACIONAL CPN