(Video )Día Internacional de la Juventud: Jóvenes declaran luto nacional por abandono del Gobierno PRM

Fuentes externa

A propósito de celebrarse este sábado 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud, la agrupación Jóvenes con Abel declaró luto nacional por el abandono del Gobierno hacia ese importante sector de la sociedad.

La coordinadora nacional del movimiento, Carolina Wegmuller, deploró que la falta de empleos, becas y oportunidades esté empujando a los jóvenes dominicanos a irse del país de manera ilegal, arriesgando sus vidas.

“Los jóvenes dominicanos no podemos planificar nuestras vidas y eso nos crea dudas, frustración y desánimo. Muchos no podemos independizarnos, comprar un vehículo o una vivienda; no podemos casarnos, porque no tenemos dinero. ¡Están matando nuestros sueños!”, declaró Wegmuller.