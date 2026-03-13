Díaz-Canel: funcionarios cubanos han mantenido conversaciones con el gobierno de EE.UU.

RT.-El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que su Gobierno mantiene contactos con funcionarios de la administración de EE.UU. para alentar las vías de diálogo, en medio del recrudecimiento del bloqueo de Washington contra la isla.

Los intercambios, supervisadas por él mismo y por el líder revolucionario Raúl Castro, «han estado orientados a buscar soluciones por la vía del diálogo» a las diferencias bilaterales entre las dos naciones, explicó Díaz-Canel.

En los contactos, calificados de «respetuosos», Cuba ha reiterado su disposición a concretar acciones en beneficio de ambos pueblos.

«No ha sido ni es práctica responder a las campañas especulativas sobre este tipo de temas», indicó en una declaración pública, al destacar que el asunto se trata de manera seria y responsable «porque afecta los vínculos bilaterales» y «demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento» que permitan avanzar y alejarse de la confrontación.

En esa línea, destacó que la parte cubana ha dejado claro que cualquier negociación debe desarrollarse sobre bases de igualdad y respeto a la soberanía y la autodeterminación de los Gobiernos: «Esto se ha planteado tomando en cuenta el sentido de reciprocidad y de apego al derecho internacional».

Previamente, este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, mantuvo una conversación telefónica con su par ruso, Serguéi Lavrov, durante la cual abordaron varios temas cruciales de las relaciones bilaterales y de la agenda internacional.

Además, Lavrov reafirmó la postura de principio de Moscú respecto a la inaceptabilidad de la presión económica y política que ejerce EE.UU. sobre Cuba y expresó su firme apoyo al pueblo cubano en la defensa de la soberanía estatal y del derecho a elegir su propio camino de desarrollo.

Amenaza de EE.UU. a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana, que sistemáticamente ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba afirmó en respuesta que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

Este 7 de marzo, Trump anunció: «Un gran cambio pronto llegará a Cuba». Además, aseveró que el país caribeño está llegando «al final del camino».

EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.