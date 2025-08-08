Dictan 15 años de prisión a un hombre procesado por violación sexual en Santiago Rodríguez

Enviado por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Considerando válidas la pruebas aportadas por el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez condenó a 15 años de prisión a un hombre hallado culpable de violar sexualmente a una menor de edad.

Carlos José Morrobel Santana fue condenado al demostrar el órgano acusador, con diferentes elementos probatorios, que violó a la niña, ahora adolescente, cuando tenía ocho años de edad.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima residía en la casa de un familiar en la provincia Santiago Rodríguez, siendo denunciados los mismos ante el Ministerio Público el 6 de marzo de 2023.

El expediente señala que el acusado ingresó a la habitación de la víctima, le tapó la boca y la amenazó con matarla si hablaba, procediendo a cometer los hechos. Este acto criminal se repitió en varias ocasiones, bajo amenazas constantes.

La investigación fue dirigida por la fiscal Ramona Taveras, mientras que el fiscal litigante Rafael Antonio Bueno presentó ante el tribunal una acusación sólida, sustentada en pruebas documentales, periciales y testimoniales, recolectadas conforme a los principios legales vigentes. Estas evidencias demostraron de manera contundente la responsabilidad penal del procesado.

Los jueces del tribunal colegiado, integrado por Robinson Rodríguez, presidente; Dayanara Peralta y Yakelma Reynoso, valoraron las pruebas presentadas y declararon culpable a Morrobel Santana por violar los artículos 305 y 331 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97, así como el artículo 396, literales A, B y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes la Ley (136-03).

El condenado deberá cumplir la pena en la cárcel pública de Santiago Rodríguez y pagar una multa de cien mil pesos dominicanos.

La fiscal titular de Santiago Rodríguez, Sumaya Rodríguez Matías, resaltó la decisión del tribunal. “Desde la Fiscalía de Santiago Rodríguez reiteramos nuestro firme compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia”, manifestó.

“Reafirmamos que trabajamos incansablemente para que cada acto de violencia sea investigado, procesado y sancionado conforme a la ley”, dijo.