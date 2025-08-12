Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al establecer el Ministerio Público la culpabilidad de un hombre en la violación y agresión sexual de dos niñas de 10 y 11 años de edad, un tribunal de Santo Domingo Este le impuso al procesado 20 años de prisión.

La condena le fue impuesta a Albert Alexander Alvarado Bonilla, de 22 años de edad, por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, integrado por Josefina Ubiera Guerrero (presidenta), Yury Cuevas de la Cruz y Ariella Cedano Núñez (miembros), por los daños ocasionados a las víctimas, cuyos nombres que se omiten para proteger sus identidades.

La investigación instrumentada por el fiscal Franklin Céspedes, revela que el día 9 de febrero de 2024, fue presentada la denuncia ante el Ministerio Público, estableciéndose que en fecha 2 de febrero de 2024, alrededor de las 4:10 de la tarde, la niña de 11 años de edad salió de la escuela con dirección a su casa, y, mientras pasaba por el frente de la casa del encartado, este la agarró por un brazo y la entró a la fuerza para su casa, y una vez allí la violó sexualmente. Los hechos ocurrieron en el sector Los Frailes.

Igualmente, se estableció que en otra ocasión hizo lo mismo con la otra niña de 10 años de edad.

En el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Juan Olivares, mostró al tribunal suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad penal del hoy procesado, quien fue hallado culpable de violar los artículos 12, 14, 15, 18, 330 y 331 del Código Penal dominicano, y 396 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescente (Ley 136-03).

Alvarado Bonilla deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.