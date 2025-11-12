Por Paul Pimentel Blanco

SANTO DOMINGO, R.D. La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) ofreció más de 1 millón 243 mil asistencias en casos de salud, pensiones y riesgos laborales en el primer año de gestión de Elías Báez como director general.

Durante este período la institución detectó 1,855 cobros indebidos en casos de salud, evitando pagos por más de 56.7 millones de pesos para los usuarios.

Asimismo, identificó más de 419 millones de pesos de afiliados fallecidos que se encuentran en cuentas de Administradoras de Fondos de Pensiones, pertenecientes a más de 10,000 familias dominicanas, según un comunicado de prensa difundido por la institución.

La DIDA informó que una de las principales iniciativas fue el lanzamiento del programa ‘DIDA 24 Horas Contigo’, que ofrece servicios telefónicos y en redes día y noche todos los días de la semana acompañando a los usuarios hasta la solución final de sus casos.

Además inició el Programa “Ruta DIDA” a través del cual se llevan los 14 servicios a comunidades vulnerables del país y lanzó una nueva asistente virtual llamada Diana para optimizar la atención ciudadana con inteligencia artificial, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia operativa.

La actual administración dirigida por Elías Báez también realizó más de 680 actividades educativas y se firmaron cuatro acuerdos interinstitucionales para fortalecer la investigación y educación ciudadana en seguridad social;

se reactivó el programa radial “La DIDA te Informa”; se monitoreó la calidad en el servicio de 564 prestadores de salud, se aplicaron 5,453 encuestas de satisfacción, se ejecutaron decenas de asesorías legales individuales y colectivas; se conformaron la Asociación de Servidores Públicos y el Comité de Ética Institucional.

La DIDA indicó que en un año de gestión La DIDA también modernizó y remozó la sede central, varias oficinas provinciales, abrió un nuevo punto GOB en San Cristóbal, adquirió 18 vehículos para asistencia ciudadana a nivel nacional, avanzó en la digitalización, modernización del portal institucional, de transparencia, reforzamiento en materia de ciberseguridad y mantiene altas puntuaciones en indicadores institucionales como la NOBACI, Transparencia y otros.

A nivel internacional la institución alcanzó presencia histórica en foros de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), obteniendo cinco vicepresidencias posicionando a la República Dominicana como referente técnico y ético en materia de seguridad social en Iberoamérica. Elías Báez fue electo vicepresidente de la Comisión Jurídico Social de la CISS y representante de los miembros asociados de dicha entidad.

Iniciativas en proyecto

La DIDA tiene en proyecto profundizar su modelo de defensoría ciudadana, crear la Escuela de la Seguridad Social, incrementar las jornadas de orientaciones a nivel nacional, mejoramiento de infraestructuras físicas y tecnológicas, expansión de servicios a la diáspora dominicana, ampliar la cobertura de sus 14 servicios a nivel nacional.

Además implementar programas de inclusión en procesos, servicios y canales de atención, realizar estudios para medir la calidad de los servicios del Seguro Familiar de Salud, las Administradoras de Fondos de Pensiones y las Administradoras de Riesgos de Salud que serán difundidos a la población, eficientizar las plataformas digitales de servicios en línea para los usuarios, entre otros.

Departamento de Comunicaciones