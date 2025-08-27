Fuente Externa

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, el Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 10 años de prisión a dos agentes policiales que asaltaron a punta de pistola a un conductor de transporte de mercancías de una empresa privada, en un hecho ocurrido el 5 de febrero de 2022, en el municipio Pedro Brand.

Los fiscales Francheska Alcántara y Nicasio Pulinario presentaron durante el juicio diversas pruebas contundentes, que resultaron determinantes para que el tribunal dictara la condena contra los procesados José Alberto Gil de León y Darién Antonio Almonte Veras.

El expediente, elaborado por el fiscal Jhony Alberto Germán Mateo, detalla que el día de los hechos, la víctima se desplazaba en un camión cargado de mercancías a la altura del kilómetro 30 de la autopista Duarte, con destino a San Francisco de Macorís.

En su testimonio, la víctima explicó que los acusados dispararon dos veces contra el vehículo, obligándolo a él y a su ayudante a detenerse y descender del camión, el cual fue sustraído por los hoy condenados.

Posteriormente, retiraron del interior del vehículo 218 cajas de aceite comestible marca Crisol, 15 cajas de whisky de diferentes marcas, teléfonos celulares, herramientas y dinero en efectivo.

Los jueces Julio de los Santos Morla, Clara Yoselin Rivera Franco y Leonarda Quezada Belén condenaron a los acusados por violar los artículos 265, 266, 379, 381, 382, 383 y 385 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Los condenados deberán cumplir la sentencia en la cárcel pública de la provincia La Vega, ubicada al norte del país.