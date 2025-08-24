Por Roberto Perez

SANTIAGO.- Agentes de la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (DINTEL) de la Policía Nacional, en coordinación con miembros del equipo SWAT, la Policía Preventiva y bajo la dirección del Ministerio Público, realizaron tres allanamientos simultáneos en distintos sectores del municipio Canca La Reina, provincia Santiago, logrando la incautación de armas, sustancias controladas y la detención de tres personas para fines de investigación.

Durante los operativos fueron ocupados una pistola calibre 9 milímetros con su cargador y una cápsula, sin documentación legal (arma de fuego ilegal), cuatro armas blancas tipo machete, una sevillana, cuatro teléfonos celulares de diferentes marcas, una porción de presunta marihuana, una trituradora, una cápsula suelta calibre 9 milímetros y un kit de limpieza para armas de fuego.

Las intervenciones se realizaron en cumplimiento de varias órdenes judiciales .

Como resultado del operativo, tres ciudadanos fueron detenidos y se encuentran bajo investigación por parte del Ministerio Público.

Los detenidos y las evidencias ocupadas permanecen bajo custodia para los fines legales correspondientes.