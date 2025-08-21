Dio Astacio enfrenta al temido “Hoyo de Alma Rosa”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– El alcalde Dio Astacio puso manos a la obra en lo que, por décadas, fue un dolor de cabeza para los vecinos de Alma Rosa y zonas aledañas: el temido “Hoyo de Alma Rosa”, ubicado en la calle Presidente Vásquez esquina calle 7, donde también funciona el Club Alma Rosa, espacio utilizado por la comunidad para actividades recreativas y deportivas.

Ese hoyo no es cualquier charco. Es el punto más bajo de la ciudad donde confluyen las aguas de Alma Rosa y parte de Ensanche Ozama. Todo lo que arrastran las lluvias —basura, lodo, desperdicios— termina allí, formando un lago de hasta seis y siete pies de profundidad, que puede durar varios días estancado, tapando filtrantes y dejando el área convertida en una trampa mortal.

Durante su intervención, Astacio recordó un hecho que marcó a la comunidad: el ingeniero en sistemas Edward Díaz Urbáez, en medio de un aguacero, se lanzó junto a otros jóvenes a bañarse en el hoyo. Un filtrante sin tapa lo succionó y ni los bomberos pudieron salvarlo. Ese caso todavía estremece a los vecinos.

Frente a esa realidad, Astacio aseguró que en menos de siete meses resolverá definitivamente el problema, con fondos propios del Ayuntamiento.

La obra: el SISDRAP

El ingeniero Ezequiel Peguero, de Fiscalización de Obras Municipales, explicó que se levantará el Sistema de Drenaje y Reservas de Aguas Pluviales (SISDRAP), una idea que el alcalde presentó como una “visión” para transformar la desgracia en oportunidad.

La obra contempla una cisterna gigante de 720 metros cúbicos, con capacidad para almacenar más de 190 mil 80 galones de agua de lluvia.

El tanque será de 15 metros de largo, 12 de ancho y 4 de profundidad, reforzado con losas de 40 centímetros arriba y 20 en el fondo.

Encima de esa mole de concreto, los comunitarios podrían tener luego una cancha u otra instalación útil para el club.

El sistema contará con colectores, filtrantes y una bomba sumergible que permitirá reutilizar el agua para regar plantas, limpiar calles, enfrentar emergencias y hasta para que los bomberos se abastezcan cuando haga falta.

Supervisión

Arquitectos como Gilda, Metys y Anthony estarán vigilando los trabajos para que la constructora cumpla lo prometido.

Astacio anunció que después de Alma Rosa, vendrán otros picazos similares en el Cachón de la Rubia, Lucerna y El Brisal, donde cada aguacero convierte las calles en ríos y deja a la gente atrapada en sus casas hasta por tres días.

Reacción comunitaria

El presidente de la Junta de Vecinos, Juan Jiménez, felicitó al alcalde y afirmó que la comunidad de Alma Rosa lo recordará “toda la vida” por resolver un problema que ningún otro síndico quiso o pudo enfrentar.

Con esta obra, Dio Astacio se anota un punto histórico en Santo Domingo Este.

Lo que por años fue visto como un problema sin solución, hoy comienza a transformarse en una respuesta concreta.

El Hoyo de Alma Rosa, símbolo de abandono y tragedia, empieza a convertirse en un ejemplo de cómo el agua puede dejar de ser amenaza para convertirse en oportunidad.

