Diputado Félix Michell: Gobierno entretiene a Santiago con monorriel

Por Grey Núñez

Santiago. – El diputado de la Fuerza del Pueblo por la provincia de Santiago, Félix Michell Rodríguez, dijo hoy que el anuncio hecho por el gobierno sobre la terminación del monorriel de Santiago, no es más que una manera de entretener a la población ante los tantos incumplimientos para entregar obras.

El congresista Félix Michell Rodríguez, dijo no explicarse cómo el gobierno anuncia que dicha obra estará lista el 30 de diciembre de este año, cuando se sabe que la gente no estará en eso y aseguró que ellos son los primeros en saber que no cumplirán con la terminación de la obra en esa fecha, porque la realidad es que en la misma se verifica un retraso muy palpable.

“Hablar de terminar una obra el 30 de diciembre, cuando la gente espera el año nuevo, es un claro indicativo de que una vez más no cumplirán con la terminación de la misma y sabemos que es una manera de entretener a la población, tal y como ha ocurrido con otras obras que aún permanecen inconclusas y otras que fueron prometidas y ni siquiera se han iniciado”, indicó el legislador de Santiago.

Félix Michell Rodríguez recordó que el presidente Luis Abinader vino a Santiago y le hizo creer a la gente que el monorriel casi estaba listo y para quienes no viven en Santiago, el monorriel había sido dejado en operación parcialmente y solo vino a mostrar un vagón, para confundir al pueblo.

“Esa visita ocurrió justamente el 11 de agosto del año pasado y se anunció que el presidente Luis Abinader condujo el monorriel de Santiago, en su primera prueba dinámica con pasajeros y quienes viven fuera de aquí pensaron que ya estaba operando”, manifestó el ato dirigente de la Fuerza del Pueblo.

Dijo finalmente, que lo que ocurre en Santiago, con respecto a los incumplimientos del gobierno, está ocurriendo en todo el país, iniciando por la capital dominicana, donde las obras importantes que el presidente quiere presentar como sus grandes logros están todas inconclusas, lo mismo que en Baní, Azua, Nagua, San Francisco de Macorís y en otros pueblos.

De acuerdo a Jhael Issa, director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo, (FITRAM), el Monorriel de Santiago, la obra de referencia del presidente Luis Abinader, estará lista el 30 de diciembre del 2025.