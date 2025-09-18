Fuente Externa

San Juan.– El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia San Juan, Frank Ramírez, denunció que el municipio de Bohechío tiene ya dos meses sin recibir agua potable, situación que mantiene a la comunidad en estado de precariedad.

El legislador explicó que, ante la falta del servicio, los residentes se han visto obligados a transportar agua en tanques, burros, motocicletas y cualquier medio disponible para poder abastecerse de este recurso esencial.

Ramírez criticó que hasta el momento ninguna autoridad se haya presentado a ofrecer respuestas a la población afectada, y solicitó directamente al Presidente de la República enviar a los funcionarios responsables a la provincia para atender la crisis y otras problemáticas que aquejan a San Juan.

También, el diputado pidió la intervención inmediata del director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) para dar solución a la escasez del líquido en Bohechío.

Además, reclamó la presencia en la provincia del ministro de Agricultura, para abordar las dificultades que enfrentan los productores; del director del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), para esclarecer deudas con los agricultores; del ministro de Turismo, a fin de definir si San Juan será declarado destino ecoturístico; y del ministro de Deportes, para conocer si se contempla el remozamiento del estadio de la localidad.

El congresista concluyó su intervención reiterando la urgencia de que las autoridades den la cara a los sanjuaneros y ofrezcan respuestas concretas a los reclamos de la población.