Diputados aprueban proyecto de ley autoriza el pago a contratistas del Estado

Cámara de

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda discusión, el proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para la revisión de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas sin contrato formal.

La iniciativa legislativa fue estudiada por una Comisión Especial, la cual rindió un informe favorable y fue ampliamente debatido por el pleno de los diputados.

El proyecto de ley pasa al Senado de la República para los trámites de rigor en esa Sala del Congreso Nacional.

Previamente, el Congreso Nacional había aprobado una Ley similar, a la que el Poder Ejecutivo le realizó observaciones relacionadas con mantenimientos correctivos de escuelas, supervisores y trabajos de asfaltado.

La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.

En los debates, el vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, defendió el proyecto, expresando que con su aprobación, el Gobierno y el Congreso están pensando en los ingenieros y las ferreterías que despacharon los materiales con que se construyeron las obras civiles que se van a pagar con la aprobación del texto legal.

“Cuando un presidente hace la alocución en la Asamblea Nacional resalta entre sus ejecutorias realizaciones que después se niegan a pagar, porque estoy convencido de que en todas las rendiciones de cuenta se hizo mención de esas obras ejecutadas y hoy un Gobierno humano, que piensa en el rostro de la gente, que piensa en las ferreterías que hoy no existen porque le daban a crédito a esos ingenieros para que pudieran ejecutar esas obras, que piensa en muchos ingenieros que ya no serán ni siquiera ellos, sino sus condescendientes legítimo los que tendrán la oportunidad de honrar los compromisos con esos comercios con los cuales tienen deudas pendientes”, expresó el vocero.

También, los diputados aprobaron una resolución mediante la cual se reconoce al destacado cantante e intérprete español Miguel Rafael Martos Sánchez, conocido artísticamente como “Rafael de España”, por su extraordinaria trayectoria artística internacional, sus aportes al desarrollo de la música romántica hispanoparlante y su significativa relación cultural con la República Dominicana.

La resolución sometida por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresa, entre otras cosas, que su trayectoria ha sido reconocida con importantes galardones internacionales, entre ellos el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical (2011), el Premio Ondas, así como el histórico “Disco de Uranio”, otorgado en 1982 por su compañía discográfica, distinción excepcional concedida por haber superado los 50 millones de discos vendidos, siendo un reconocimiento único en la historia de la música en español; en el año 2005 fue distinguido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, en homenaje a sus más de sesenta años de destacada trayectoria artística.