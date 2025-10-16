Diputados reciben expertos de ONU-Turismo, tratan tema de Estrategia Nacional de Turismo Sostenible

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de Turismo de la Cámara de Diputados sostuvo este jueves un encuentro con expertos de ONU-Turismo donde se le dio seguimiento a la formulación de la Estrategia de Política Nacional de Turismo Sostenible que desarrolla el Gobierno dominicano.

El presidente de la comisión, diputado Aníbal Díaz, al dar la bienvenida a los integrantes de ONU-Turismo destacó la importancia que tiene para el desarrollo del turismo en la República conocer en tiempo oportuno las estrategias que luego se convierten en política de Estado.

“En mérito a eso quiero dejar iniciada esta sesión diciendo de antemano que nos sentimos muy contentos porque contamos con la colaboración de la ONU-Turismo” explicó Aníbal Díaz.

La viceministra de Gestión de Destino del Ministerio de Turismo, Patricia Mejía, al dar inicio a la actividad, informó que el propósito de la reunión celebrada en el Salón Hugo Tolentino Dipp es hacerle una presentación de lo que es el borrador de Política y Estrategia de Turismo sostenible en la República Dominicana.

“En el día de hoy como bien mencionaba el presidente de la comisión, nos acompaña un equipo importante de ONU-Turismo que ha estado desde hace dos semanas trabajando en esta tercera visita para la elaboración de la Política y Estrategia de Turismo Sostenible” manifestó Patricia Mejía.

La misión de ONU Turismo estuvo encabezada por Gustavo Santos, director regional para las Américas e integrada por Jaime Mayaki, director de Desarrollo Internacional y Cooperación, Víctor Gorga, especialista en comunicaciones, los consultores Laura García, Jett Salcedo y José Carlos Ferrer.

El director regional de ONU-Turismo para las Américas, Gustavo Santos aseguró que este país se está planteando retos en materia de turismo muy importantes para su desarrollo.

“Se está planteando una reforma integral de su política de turismo a partir del concepto de turismo sostenible. La sostenibilidad es un concepto transversal de nuestros tiempos. Siempre digo que la materia prima del turismo es la naturaleza y la cultura” precisó Gustavo Santos.

Entiende que para que esos recursos no se agoten y puedan seguir generando riqueza se requiere entender que la estrategia de desarrollo debe ser sostenible.

Precisó que es necesario pensar en una Estrategia de Turismo Sostenible donde se diversifique la oferta, donde las comunidades participen más de la actividad turística.

En ese sentido los técnicos de ONU-Turismo y los funcionarios del Ministerio de Turismo presentaron los 8 ejes para la Política y Estrategia de Turismo Sostenible en la República Dominicana.

Entre esos ejes figuran el de la Visión, gobernanza y planificación territorial; Emprendimiento, innovación y digitalización; Inversiones e infraestructura; Sostenibilidad ambiental y resiliencia climática; Patrimonio, cultura e inclusión social; Competencia y Calidad; Productos turísticos con propósito y por último posicionamiento como destino sostenible.

También le fueron presentados a la comisión de turismo 19 estrategias y 57 acciones para un turismo sostenible en la República Dominicana.

En la actividad estuvieron presentes los diputados Aníbal Díaz, presidente de la Comisión y sus colegas Carmen de la Rosa, Charles Mariotti Paz, Carmen Ligia Barceló, Daritza Zapata, Vicente Sánchez Henríquez, Jheyson García, Francisco Villega, Jorge Tavárez, Elida Yalis Soto Mordán, Jaqueline Fernández, Gabriela Abreu, Sara Féliz, Eugenio Cedeño, Kinsberly Taveras Duarte, Ycelmary Brito O´Neal, Juan José Rojas y Nicolás Hidalgo Almánzar entre otros.