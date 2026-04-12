Por Carmen Curiel

Santo Domingo. -El director de Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Feliz Arbona, encabezó este sábado un recorrido por los sectores afectados de los municipios de Los Alcarrizos y el Distrito Municipal de La Guáyiga, para conocer de primera mano los daños provocados en los hogares de esas comunidades, tras las recientes lluvias y el desborde del río Lebrón.

El funcionario declaró que a raíz de las condiciones climáticas que han provocado fuertes lluvias hace algunos días en algunas zonas del país, se mantiene activo de manera permanente el equipo de intervención y respuesta rápida de la institución, realizando los levantamientos para las intervenciones en esos lugares y brindar soluciones.

En ese sentido, dijo que se mantienen desplegadas amplias jornadas de asistencia como la llevada a cabo este sábado en el Gran Santo Domingo, como parte de la respuesta del Gobierno ante los recientes aguaceros y la persistente amenaza de nuevas lluvias en gran parte del país.

Indicó que, por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader Corona, DASAC, también evalúa los daños ocasionados en los hogares, con el objetivo de continuar brindando asistencia a las familias en todo lo que sea necesario.

“Nosotros tenemos un protocolo para asistir a las familias afectadas por un fenómeno atmosférico. Primero, asistimos con comida caliente a través de nuestros comedores y las cocinas móviles, además de utensilios que puedan ser utilizados de inmediato, luego, realizamos el levantamiento de los daños a las viviendas para su reparación y la entrega de los enseres del hogar que hayan resultado dañado producto de las lluvias”, explicó.

Las acciones se ejecutan, en coordinación con varias instituciones del gobierno, organismos de socorro y autoridades locales, priorizando la atención directa a las familias impactadas por inundaciones, especialmente en zonas vulnerables del Gran Santo Domingo.

“Estamos dándole respuesta a la gente ante las amenazas que siguen de agua. Ningún dominicano ni dominicana que haya sentido estos embates se quedará sin recibir la mano amiga del Gobierno”, afirmó el director de la institución.

Indicó además que estos operativos responden a la coordinación directa con autoridades locales, incluyendo el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos y del Distrito Municipal de La Guáyiga, Mirtha Elena Pérez, el viceministro del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, Ney García, con el objetivo de dar una respuesta rápida y efectiva a las comunidades impactadas.

El titular de la DASAC explicó que esta primera fase está enfocada en garantizar alimentación y asistencia inmediata, incluyendo la entrega de alimentos cocidos a través de cocinas móviles y comedores comunitarios. En ese contexto, informó que ya fueron distribuidas unas 500 colchonetas a personas que lo han perdido todo como consecuencia de las lluvias.

Féliz Arbona adelantó que, una vez cesen las amenazas de lluvias, el Gobierno pondrá en marcha una segunda fase de intervención junto al Ministerio de Vivienda y los ayuntamientos, enfocada en la recuperación de los hogares afectados.

“Vamos a estar entregándoles a cada familia lo que haya perdido: televisores, neveras, estufas, lavadoras, camas, juegos de muebles y comedores, además de intervenir sus viviendas”, puntualizó.

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en sectores como La Chorrera de Manganagua, El Aguacate, La Gallera, Manzano, Perantuen, Los Girasoles, Cañada Juan Valdez, Cañada Bonavides y Los Peralejos, en el Distrito Nacional, así como en Guajimía I, Guajimía II y Arroyo Guajimía, en Santo Domingo Oeste, donde brigadas distribuyen raciones alimenticias crudas y kits de limpieza a las familias afectadas.

Edgar Augusto Féliz Arbona, reiteró que la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), se mantiene desplegada en todo el país dando seguimiento constante a la situación climática y garantizando asistencia oportuna a las familias más vulnerables.