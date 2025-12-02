Fuente Externa

Santo Domingo. –La formación técnico profesional se ha convertido en un factor decisivo para el crecimiento de las Mipymes y para el dinamismo económico del país, afirmó el director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, al exponer en el almuerzo empresarial de la Expo feria Codopyme 2025.

Santos Badía explicó que el impacto de la formación técnico profesional en las MIPYMES es hoy medible y evidente en productividad, empleos y competitividad, citando que entre 2020 y 2025 el INFOTEP ha capacitado a 1.6 millones de trabajadores, incluidos 577 mil gerentes y mandos medios, reforzando la capacidad operativa de miles de negocios en todo el territorio nacional.

Agregó que el modelo de apoyo a emprendimiento ha beneficiado a más de 32 mil emprendedores, quienes han recibido herramientas para desarrollar ideas de negocio y generar nuevas oportunidades económicas.

“El fortalecimiento de las MIPYMES es una prioridad nacional, porque constituyen la columna vertebral de la economía dominicana. La formación, la asesoría técnica y la certificación de competencias no solo mejoran la eficiencia empresarial, sino que impulsan la movilidad social y la creación de empleos formales”, expresó Santos Badía.

Destacó además que 1,718 jóvenes han egresado de la Formación Dual (ProDual) en sectores productivos estratégicos, integrando capacitación práctica, tecnología y vinculación directa con las empresas.

Santos Badía aseguró que el INFOTEP continuará ampliando sus servicios en todas las regiones del país para garantizar que las MIPYMES accedan a procesos de capacitación continua, asistencia técnica especializada y programas de desarrollo que contribuyan a la innovación, la modernización y la sostenibilidad económica.

“Cuando una Mipyme crece, el país crece, por eso nuestro compromiso es seguir formando talento humano que impulse el presente y el futuro del aparato productivo nacional”, concluyó.

El encuentro contó con la presencia de personalidades encabezadas por Fernando Pinales, presidente de la entidad, la directora ejecutiva de Codopyme, Isabel Puig, así como autoridades del gobierno central y municipal, representantes de instituciones públicas y privadas, los miembros del comité ejecutivo y presidentes de asociaciones afiliadas.