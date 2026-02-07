Fuente Externa

Panamá. –El director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos Badía, afirmó que los países de América Latina y el Caribe enfrentan el desafío de invertir grandes recursos en educación sin lograr resultados acordes a las necesidades productivas, debido a currículos obsoletos, trayectorias formativas largas y una débil articulación con el desarrollo tecnológico.

Durante su participación en la mesa cerrada “Impulso Productivo: Capacitación laboral para potenciar la competitividad y el desarrollo en América Latina y el Caribe”, realizada en el marco del Foro Económico Internacional América Latina, Santos Badía subrayó la urgencia de repensar los sistemas formativos desde una lógica de anticipación y pertinencia.

“Como países seguimos invirtiendo mucho en educación, pero los resultados no siempre están a la altura. Persisten currículos desfasados, años formativos que no agregan valor y una baja capacidad para adaptarnos a las distintas velocidades de aprendizaje”, señaló.

Explicó que en la República Dominicana operan tres subsistemas formativos: la educación general y universitaria, la formación técnico profesional y la educación superior, y planteó la necesidad de articularlos estratégicamente para responder de manera efectiva al mercado laboral.

“Con información precisa podemos anticipar el futuro. Podemos saber cuántos empleos se van a crear, cómo se van a crear y dónde. Eso nos permite alinear la oferta formativa con la demanda real y evitar la paradoja de tener personas capacitadas sin empleo y trabajadores que requieren recapacitación”, puntualizó.

Santos Badía destacó que el INFOTEP trabaja directamente con las empresas, definiendo rutas claras de formación que incluyen aprendizaje, técnico básico, técnico medio profesional, ingeniero técnico, formación dual y validación de competencias, como parte de un modelo flexible y escalable.

Al referirse a los desafíos actuales de la Formación Técnico Profesional, Rafael Santos Badía destacó que el INFOTEP ha respondido con acciones concretas orientadas a ampliar el acceso, modernizar la oferta formativa y fortalecer la empleabilidad.

Indicó además que el INFOTEP desarrolla programas dirigidos a personas privadas de libertad y a jóvenes sin empleo ni estudios (NINI), con un enfoque de inclusión y dignidad, al considerar que la formación técnico profesional es una vía efectiva para generar oportunidades reales y contribuir al desarrollo social y productivo.

CAF y Cinterfor valoran iniciativas del INFOTEP en foro económico

En el marco de la mesa cerrada “Impulso Productivo: Capacitación laboral para potenciar la competitividad y el desarrollo en América Latina y el Caribe”, Elena Montobbio, directora de Cinterfor, destacó el papel del INFOTEP en el desarrollo del Pasaporte de Habilidades, al considerarlo una herramienta clave para reducir las brechas laborales y facilitar la movilidad y el reconocimiento de competencias en la región. Señaló que esta iniciativa contribuye a transparentar las capacidades de los trabajadores y a mejorar su inserción en mercados laborales cada vez más dinámicos y exigentes.

De igual modo, Miriam Preckler, directora de Educación del CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, resaltó el Observatorio de la Formación Profesional del INFOTEP como un modelo de referencia regional, al tiempo que valoró positivamente el enfoque de costo-eficiencia que desarrolla la institución dominicana. Indicó que estas prácticas fortalecen la toma de decisiones basadas en evidencia y demuestran que es posible ampliar el impacto de la formación técnico profesional con una gestión eficiente y orientada a resultados.

La mesa de diálogo estuvo dirigida por Pablo Bartol, gerente de Desarrollo Social y Humano del CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y contó con la participación de representantes de instituciones homólogas, institutos de formación superior, universidades tecnológicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, quienes intercambiaron experiencias sobre los desafíos y oportunidades de la formación laboral en la región.