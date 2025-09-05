Fuente Externa

HAINA, San Cristóbal. – El director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), profesor Rafael Santos Badía, se reunió con empresarios y representantes de los sectores productivos del municipio de Haina, para conocer las necesidades de capacitación y formación de la comunidad que alberga el puerto de mayor tránsito de buques del país.

En el encuentro Santos Badía afirmó que la formación y la capacitación continua constituyen herramientas indispensables para que las empresas logren un crecimiento sostenible y aumenten su competitividad en el actual entorno global.

Durante el encuentro, Santos Badía habló del impacto que tienen en las empresas al tener un personal cualificado, al expresar que, la capacitación empresarial es el elemento clave para superar los retos que enfrenta el mercado dominicano.

“El desarrollo empresarial no solo se logra con el aumento de ventas o prestación de servicios, sino que abarca una serie de áreas fundamentales para fortalecer las empresas”, manifestó.

En este sentido, resaltó que desde el Centro de Capacitación José Francisco Peña Gómez, que se encuentra en las inmediaciones del Puerto de Haina, se ofrecen más de 16 acciones formativas con equipos de alta tecnología, asegurando que solo en las capacitaciones empresariales están las respuestas a los complejos desafíos.

El encuentro contó con la presencia de la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHAINA) Dilcia Paulino; el presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y la Región del Sur (AIEHAINA), Napoleón Rodríguez.

También estuvo presente, el alcalde de Haina, Osvaldo Rodríguez; el gerente de Recursos Humanos del Parque Itabo, Rafael Piantini; el director regional Valdesia, Odelis Matos, la encargada del centro, María Torres, entre otras destacadas personalidades.

Solicitan una escuela de choferes para Haina

El presidente y la vicepresidenta de AIEHAINA, Napoleón Rodríguez y Dilcia Paulino, expresaron su agradecimiento por el impacto del INFOTEP en la comunidad de Haina y en las zonas aledañas.

Rodríguez manifestó que desde la entidad que representa trabajan de la mano con el INFOTEP para “identificar cuáles son las necesidades de la industria, para que desde el Centro de Capacitación José Francisco Peña Gómez se logre impartir las carreras técnicas que necesitan las empresas en estos momentos”.

De su lado, Paulino afirmó: “Haina es distinto a partir de la educación y estamos seguro que va hacer todavía mejor con las capacitaciones técnicos profesionales, porque este municipio a la verdad se está transformando y lo agradecemos mucho”.

Asimismo, solicitaron la creación de una escuela de choferes de vehículos pesados, al señalar que “hay que darle educación vial” a los jóvenes que conducen esos transportes.

El gerente de Recursos Humanos del Parque Itabo, Rafael Piantini, afirmó que desde la creación de la zona industrial el INFOTEP ha sido una pieza clave para la formación del talento que demandan sus empresas, y destacó.

El alcalde Osvaldo Rodríguez resaltó que el Centro de Capacitación ya trasciende lo municipal al recibir personas de toda la provincia, y expresó que le resulta gratificante escuchar a jóvenes decir que se están formando o que ya se han graduado en el INFOTEP.

Sobre el Centro Tecnológico José Francisco Peña Gómez

El centro, inaugurado el 7 de septiembre de 2024, ha impartido más de 170 acciones formativas y certificado a mil 959 participantes. Cuenta con 12 talleres y seis aulas con capacidad semanal para mil 296 personas, ofreciendo programas innovadores como simuladores de vehículos pesados y capacitaciones en áreas técnicas y de servicios. Actualmente imparte 16 acciones formativas y en breve sumará ocho más, ampliando su oferta a 24.