Salcedo .- Por instrucciones del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, dio este viernes el primer palazo que deja formalmente iniciada la segunda etapa de remozamiento del Hospital Provincial Pascasio Toribio Piantini, en la provincia Hermanas Mirabal, una intervención valorada en más de RD$239 millones destinada a modernizar y fortalecer la capacidad operativa del centro.

El titular del SNS informó que esta segunda etapa del proyecto contempla el remozamiento integral del primer nivel del hospital, con el objetivo de optimizar los espacios clínicos y administrativos, mejorar la funcionalidad operativa y garantizar un entorno más seguro, moderno y confortable tanto para los pacientes como para el personal de salud.

Durante el acto, el doctor Landrón agradeció la entrega y el compromiso del personal médico del centro, quienes hacen posible una atención humanizada y digna, y aseguró que con este remozamiento la comunidad tendrá acceso a un establecimiento moderno, funcional y en condiciones óptimas.

“Con este primer palazo dejamos formalmente iniciados los trabajos en este hospital, para garantizar una respuesta oportuna a la población”, expresó el titular del SNS.

Los trabajos incluyen la modernización de áreas críticas, la actualización de las instalaciones eléctricas y sanitarias, así como la incorporación de materiales de alta calidad que garantizan mayor durabilidad y eficiencia.

La intervención contempla una inversión total de RD$239,073,880.33, de los cuales RD$205,270,218.90 corresponden a la ejecución de la obra y RD$33,803,661.43 al equipamiento médico.

En el área de Consulta Externa se rehabilitarán un consultorio ginecológico, uno pediátrico, un consultorio odontológico, área de ortopedia, ocho consultorios polivalentes, sala de control prenatal, área de vacunación, además de sala de espera y baños.

Asimismo, en el Área Diagnóstica se intervendrán los servicios de Rayos X y laboratorio clínico, incluyendo toma de muestras y espacio para la entrega de resultados.

El remozamiento abarca el Bloque de Internamiento de hombres, con once habitaciones con capacidad para 22 camas, todas con baños independientes, además de estación de enfermería y áreas de descanso médico y del personal de enfermería.

En el área de Emergencias se readecuarán los espacios destinados a la atención de adultos y pediatría, garantizando mayor capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Mientras que en el Área Administrativa se adecuarán espacios para lobby, informática, oficinas técnicas, Recursos Humanos, así como el departamento de estadística y archivo.

De igual forma, se reforzarán las áreas de Servicios Generales, que incluyen cocina, comedor, lavandería, morgue, cuarto eléctrico y ascensor.

En el acto estuvieron presentes la gobernadora provincial Lissette Nicasio; la senadora María Ortiz; el director ejecutivo de Promese Cal, doctor José Luis López; el alcalde del municipio de Salcedo, Juan Hernández; el director regional de Salud Cibao Nordeste, doctor Rafael de Jesús Rodríguez; el director del hospital, doctor Víctor López, entre otros directivos y personal médico del SNS.

Con el inicio de este remozamiento, el presidente de la República reafirma su compromiso de continuar cumpliendo las metas trazadas en materia de salud y fortalecimiento de la Red Pública, logrando que prácticamente el 100 % de los hospitales de la región comprendida entre San Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal hayan sido remozados y se mantengan bajo seguimiento permanente para garantizar su óptimo funcionamiento.