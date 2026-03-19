Director del SNS impulsa fortalecimiento institucional tras visita al Ministerio de Administración Pública

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Santo Domingo. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), el doctor Julio César Landrón, realizó una visita de cortesía al ministro de Administración Pública, el licenciado Sigmund Freund, como parte de su agenda de fortalecimiento institucional y mejora continua del sistema de salud pública.

La iniciativa del doctor Landrón reafirma su estilo de gestión cercano, proactivo y enfocado en generar soluciones concretas, al promover alianzas estratégicas con instituciones clave del Estado dominicano.

Durante el encuentro, ambas autoridades pasaron revista a temas de alto interés, priorizando acciones dirigidas a optimizar la administración del talento humano y fortalecer el desempeño de los servidores del sector salud.

El director del SNS destacó la importancia de seguir impulsando políticas que dignifiquen al personal sanitario, reconociendo que el recurso humano es el pilar fundamental para garantizar servicios de calidad en los hospitales públicos.

En ese sentido, la visita se traduce en un paso firme hacia la consolidación de mejores condiciones laborales, mayor organización institucional y una gestión más eficiente en beneficio de miles de empleados del sistema de salud.

Asimismo, se abordaron iniciativas orientadas a continuar elevando los estándares de atención en la red hospitalaria, alineadas con la visión de transformación que impulsa el doctor Landrón desde el SNS.

El ministro Freund valoró positivamente la iniciativa del

titular del SNS, destacando su disposición al diálogo y su compromiso con la modernización de la administración pública.

Con este acercamiento, el doctor Landrón consolida su liderazgo al frente del SNS, apostando a la articulación interinstitucional como eje clave para seguir avanzando en la mejora de los hospitales públicos y la calidad de vida de la población dominicana.