Director INDRHI afirma Gobierno ha realizado pagos por RD$ 587 millones por indemnización a comunitarios Presa de Monte Grande

Fuente externa

Barahona-Azua.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), ingeniero Olmedo Caba Romano, reveló este martes que el Gobierno dominicano ha desembolsado un total de RD$ 587 millones 505 mil pesos por concepto de indemnización a los parceleros y comunitarios de la zona de influencia e impacto de la Presa de Monte Grande.

Caba Romano señaló que por indemnización de cultivos, el Gobierno, a través del INDRHI, ha pagado a los parceleros la suma de RD$ 325 millones 132 mil pesos.

Mientras que, por adquisición de terrenos para comunitarios, la administración del presidente Luis Abinader ha realizado pagos por un monto de RD$ 83 millones 204 mil pesos.

Además, el director del INDRHI afirmó que han efectuado desembolsos por un monto de RD$ 29 millones 415 mil pesos por concepto de contribución de sustento a comunitarios y por alquiler de vivienda a comunitarios, se realizó una inversión de RD$ 624 mil pesos.

El titular ejecutivo del INDRHI reveló que la inversión de la construcción de la Presa de Monte Grande tiene un valor de 538 millones de dólares, aunque reconoció que todavía quedan procesos financieros por cerrar.

Caba Romano indicó que la Presa de Monte Grande está lista y funcionando, despachando a diario unos 18 metros cúbicos de agua por segundo para el regadío de miles de tareas sembradas de productos agrícolas en las provincias de Barahona, Independencia y Bahoruco.

El funcionario resaltó la construcción del proyecto habitacional de 492 viviendas, entregadas por el presidente Luis Abinader a los comunitarios que fueron desplazados por la construcción del proyecto, completamente amuebladas, con calles, aceras, cancha, iglesia, clubes comunales, destacamento de la Policía Nacional (PN), Unidad de Atención Primaria (UNAP), electrificación y demás áreas de desarrollo social y económico.

Obras complementarias

Con relación a las obras complementarias del proyecto múltiple «Presa Monte Grande», como son los canales de riego margen izquierda y margen derecha, Olmedo Caba manifestó que están en licitación para dar inicio a su construcción y que los mismos tienen su apoyo financiero por parte del Gobierno Central y organismos multilaterales, con una inversión superior a los US$ 300 millones.

Retorno de inversión:

Con relación al retorno de inversión de la obra, el ejecutivo del INDRHI aseguró que en un estimado de 10 años la presa estaría realizando el retorno de inversión y que, por más de 50 años, las provincias de la región Enriquillo contarán con agua potable y agua de regadío.

Un apunte:

La Presa de Monte Grande fue inaugurada el pasado 25 de enero de 2024 por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y en más de 619 días de operaciones, esta hidroeléctrica ha entregado más de un millón de metros cúbicos de agua.

Comunitarios hablan:

De su lado, Manuel Pérez (Lemba), quien habló en nombre de los productores, agricultores y parceleros de la región Enriquillo, resaltó la importancia de esta obra que está irrigando más de 300 mil tareas de la región.

El director INDRHI fue entrevistado por el staff del programa «Hoy Mismo», desde la cortina de la Presa de Monte Grande.