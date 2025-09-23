Por Tyronel Dotel

Monte Plata, Monte Plata. Gracias a su gran capacidad emprendedora, más un trabajo sostenible y con tintes de excelencia, el reconocido director musical, arreglista y escritor Alexander Isaac Vásquez Aquino, se ha convertido en un referente del compromiso en el desarrollo del talento artístico de los estudiantes, siendo reconocido y premiado por varias instituciones nacionales e internacionales.

«Ser reconocido y premiado me llena de mucha alegría, porque significa que nuestra labor educadora ha tenido un impacto sumamente positivo, en la formación de jóvenes en valores y más sensibles por el arte», externó Vásquez Aquino.

En ese mismo tenor, el talentoso músico explicó que tales distinciones, confirman que «podemos transformar nuestras comunidades cuando ofrecemos espacios de crecimiento y formación artística de calidad para nuestros jóvenes».

Entre las premiaciones recibidas por Vásquez Aquino, se encuentran el Premio Mundial Gabriela Mistral, en el año 2022, otorgado por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas (CIESART), y el Premio a la Excelencia Magisterial, del año 2023, otorgado por Regional 17 del Ministerio de Educación (MINERD), en la categoría Prácticas Promisorias.

De igual manera, este mismo año, el Liceo Madre Ascensión Nicol, de Monte Plata, institución educativa donde Vásquez Aquino ha venido realizando un trabajo sumamente inspirador, fue reconocido por el Departamento de Educación de la Modalidad en Artes del MINERD.

«El Liceo fue reconocido por su valiosa colaboración y compromiso en el desarrollo del talento artístico de los estudiantes, demostrado en la Ruta del Arte realizada en el Anfiteatro Parque Las Praderas y en la plaza Galería 360», informó.

Tales premiaciones y reconocimientos consideran a Vásquez Aquino un educador con aires renovados para cultivar la educación en las artes musicales, y cuya trayectoria también lo muestra como un buen gestor cultural de proyectos educativos para jóvenes.

La Orquesta Juvenil Agustín De Jesús

Asimismo, con respecto a los trabajos más importantes que ha realizado y por los cuales entiende que ha sido premiado, Vásquez consideró que ha sido la transformación de la Banda del Liceo Madre Ascensión Nicol y la Escuela Parroquial Padre Arturo, a una orquesta escolar de alto impacto,

«Este proyecto se ha convertido en un referente de calidad musical y ha dejado en cada escenario una impronta de alto nivel musical», afirmó Vásquez.

Como educador y gestor cultural, Vásquez Aquino ha posicionado a la misma como una de las orquestas escolares modelo en todo el país, convirtiéndose en la primera orquesta en su categoría, en lanzar un sencillo inédito titulado “Nadie Como Tú” en 2024 y el primer álbum musical propuesto por una orquesta escolar titulado “De Vuelta al Merengue” en mayo de 2025, el cual incluye 6 temas con 5 composiciones inéditas de la autoría de la estudiante Dorlyn Contreras.

De igual manera, en el año 2024, fue la banda seleccionada para el cierre de actividades de la Modalidad en Artes del MINERD en la “Feria Internacional del Libro 2024”. Por igual, el 13 de mayo de 2025, fue la orquesta escolar seleccionada para dar apertura a la “Gala Nacional de la Modalidad en Artes 2025” en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo, realizando un tributo musical a maestro Juan Luis Guerra, artista a quien se dedicó la Gala Nacional “Artes Sin Fronteras” en dicho año.

Otros proyectos trascendentes

En adición a la orquesta juvenil, Alexander entiende que la creación de importantes proyectos, como el primer álbum musical propuesto por una orquesta escolar “De Vuelta al Merengue”, así como el evento “Monte Plata de Jazz”, que involucra a estudiantes como actores principales, han sido acciones bien valoradas por el MINERD.

«De igual manera, entiendo que ha sido de gran aporte, las publicaciones de los libros “Merengues Tradicionales para Saxofón” y “Merengues Tradicionales para Piano” como literatura de valor cultural y pedagógica que promueven el aprendizaje y difusión de nuestro patrimonio cultural inmaterial en jóvenes y estudiantes», detalló.

Por último, Vásquez Aquino, aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes emprendedores.

«Es importante que sustenten sus proyectos sobre la calidad y los buenos valores, ser constantes y determinar una visión clara hacia donde desean dirigirse, dando siempre la milla extra. Esto permitirá que sus proyectos alcancen todo lo que se propongan», finalizó.

Trayectoria

Alexander Isaac Vásquez Aquino, inició sus estudios musicales a los 15 años con el Prof. Agustín de Jesús en el Liceo Madre Ascensión Nicol en Monte Plata, y luego en el Conservatorio Nacional de Música de la República Dominicana donde desarrollo sus conocimientos del saxofón con los profesores Crispín Fernández y Remy Vargas.

En el año 2009 se graduó Cum Laude en la Universidad Apec obteniendo el título de Licenciado en Mercadotecnia. En el 2010 realizó un Diplomado en Armonía, Composición y arreglos en la Universidad Pedro Henríquez Ureña de Santo Domingo con el maestro BM. Corey Allen.

En el año 2012 se graduó en el Conservatorio Nacional de Música como Profesor De Música Folclórica y Popular Mención Saxofón, convirtiéndose en el primer saxofonista dominicano que completa la catedra de estudios de dicha institución.

En el 2012 fue invitado como solista junto a la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte, interpretando el concierto para saxofón y orquesta de Bienvenido Bustamante en la XI Temporada Sinfónica “Manuel Simó” y para el concierto de Gala del 70 Aniversario del Conservatorio Nacional De Música bajo la dirección del maestro Dante Cucurullo.

Fue el solista invitado por el Ministerio de Cultura para el concierto de apertura del año escolar 2012 de las escuelas de Bellas Artes en el Auditorio Enriquillo del Ministerio de Cultura.

En agosto del 2018 debutó en el Teatro Nacional como solista invitado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en el concierto patrocinado por la Refinería Dominicana “Clásicos Dominicanos de Siglo XX”, bajo la dirección del maestro Dante Cucurullo.

Debutó como solista internacional en febrero de 2019 en el teatro Aaron Davis Hall en la ciudad de New York, en el concierto de Música Sinfónica Dominicana junto a la Orquesta Sinfónica del ADCA dirigida por el maestro Dante Cucurullo. De igual forma ha participado en importantes agrupaciones musicales dominicanas.

En el 2024 se graduó en la primera promoción de la Maestría en Educación Artística y Desarrollo Cultural, realizada en la Universidad APEC de la República Dominicana.