Santo Domingo. En un paso trascendental en la consolidación de un sistema de salud mejor articulado y con atenciones especializadas fortalecidas, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, anunció este martes el inicio de la conformación de la Red Nacional de Unidades de Terapia Intensiva y de la Red Nacional de Hemodinamia.

El titular del SNS hizo el anuncio desde el Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello, al encabezar una mesa de trabajo con la alta gerencia de los centros que conforman la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, liderada por su presidente el destacado neurólogo José Joaquín Puello.

El doctor Julio Landrón informó que este encuentro tiene como objetivo afinar los detalles para la implementación de estas importantes redes de servicios especializados, iniciativa alineada con la visión del presidente Luis Abinader de poner al alcance de la población más vulnerable atenciones de calidad y con enfoque humano.

“Por instrucción de nuestro presidente hoy anunciamos que ya se está trabajando en la conformación de la Red Nacional de Unidades de Terapia Intensiva y en la Red Nacional de Hemodinamia. Y nos llena de orgullo que esta Ciudad Sanitaria se convierta en el epicentro desde donde operen estas importantes redes, para de ahí integrar otros centros hospitalarios del país”, afirmó.

Al referirse a la conformación de la Red Nacional de Terapia Intensiva, el director del SNS destacó la importancia de su puesta en operación para una mejor trazabilidad y localización de las camas UCI en la Red Nacional de Salud.

“Esta red viene a dar respuesta a las situaciones que se presentan, principalmente, tanto los fines de semana como los feriados, en los que a veces se hace muy tedioso poder ver la disponibilidad y localizar estas camas de cuidados intensivos”, sostuvo.

En cuanto a la conformación de la Red Nacional de Hemodinamia, el doctor Landrón valoró la experiencia de hospitales como Cecanot, que cuenta con una unidad de hemodinamia y que presta un servicio especializado en beneficio de la población más vulnerable del país.

“Nosotros vamos a ampliar los servicios y vamos a optimizar las capacidades instaladas aquí en la Ciudad Sanitaria y lo vamos a hacer con todo el rigor que amerita. El gobierno del presidente Luis Abinader tiene el firme interés de que la población pueda tener la garantía de que cualquier situación de hemodinámia, dígase un ACV o situación cardíaca, pueda tener una solución en la Red Pública, sin tener el dolor de cabeza de que mañana un familiar fallezca por falta de una atención oportuna”, expresó.

En la mesa de trabajo participaron el presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, doctor José Joaquín Puello; el director Regional Ozama, Edisson Féliz y el director del Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello, Ramón Féliz.

En la reunión, que contó con la presencia de Jefrey Lizardo en representación del director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Edward Guzmán, se abordaron temas relacionados con la cobertura de los servicios de salud especializados.

La conformación de la Red Nacional de Unidades de Terapia Intensiva y de la Red Nacional de Hemodinamia, se realizará en conjunto con instituciones como el Ministerio de Salud Pública, Seguro Nacional de Salud, Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y otras entidades afines.