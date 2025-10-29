Director SNS supervisa avance nuevo Hospital Regional de San Francisco de Macorís

Fuente externa

San Francisco de Macorís. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, realizó este martes una supervisión al avance de los trabajos de construcción del nuevo Hospital Regional de San Francisco de Macorís, obra a cargo del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), que se encuentra en su fase final para ser inaugurada próximamente.

Durante el recorrido, el doctor Lama estuvo acompañado por Aníbal Belliard, jefe del avanzada presidencial; la gobernadora provincial Ana Xiomara Cortés; el senador Franklin Romero y otras autoridades locales, quienes constataron el significativo progreso de esta moderna infraestructura hospitalaria.

“Estamos en víspera de la inauguración de este hospital, uno de los más importantes y completos que tendrá la República Dominicana. El presidente Luis Abinader ha dado instrucciones precisas para que se aceleraran los trabajos, garantizando a esta región servicios de salud con dignidad. El MIVED ha cumplido y ha hecho una labor extraordinaria en tiempo récord”, destacó el titular del SNS.

El nuevo hospital, que será entregado en dos etapas, reemplazará al antiguo Hospital San Vicente de Paúl, cuya infraestructura ya había agotado su ciclo histórico. “En los próximos días se entregará la primera etapa, que viene a suplantar al viejo hospital, y estamos comprometidos en lograr que esté operando al 100 % en tiempo récord, posiblemente en los primeros tres meses”, agregó Lama.

Asimismo, explicó que, tras la inauguración oficial, el SNS iniciará un proceso de capacitación, inducción y entrenamiento del personal médico y administrativo, además de la prueba de todos los equipos de última tecnología instalados en el centro.

Durante su visita a la provincia Duarte, el doctor Lama también recorrió las instalaciones del hospital de Pimentel, que será remozado y equipado próximamente, como parte del compromiso del Gobierno con la mejora de la Red Pública de Servicios de Salud.

Con esta obra, la provincia Duarte contará con siete de sus ocho hospitales completamente transformados, evidenciando el firme compromiso de la gestión del presidente Luis Abinader con la modernización del sistema de salud dominicano y el acceso a servicios hospitalarios de calidad para todos los ciudadanos.