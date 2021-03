Revela inquietante detalle del documento que el Ministerio de Educación pone a firmar a los padres previo al regreso a las clases presenciales

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 252,182 Fallecidos: 3,307 Recuperados: 211,409 Activos: 37,466

Por Robert Vargas

Un alto dirigente regional de la Asociación Dominicana de Profesores, (ADP), Miguel Jorge, ha revelado hoy un detalle inquietante contenido en el documento que el Ministerio de Educación obliga a que sea firmado por los padres de los alumnos que regresarán a las clases presenciales en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

Jorge explicó que en el documento de referencia existe una cláusula que ha disparado las alarmas.

Se trata de que esa parte del documento establece que el Ministerio de Educación es descargado de responsabilidad en caso de que los estudiantes resulten contagiados por el nuevo coronavirus y, eventualmente, puedan contraer la mortal Covid-19.

-“Hay que resaltar que el Ministerio de Educación ha puesto a los padres a firmar un documento en el que dicen si están o no de acuerdo con el retorno a la docencia presencial; y en ese mismo documento que van a firmar los padres establece que el Ministerio de Educación no se hace responsable del contagio, de que se enferme el niño o la niña. ¿Y entonces? Yo como padre no enviaría a mis hijos a la escuela”, explicó el docente.

Reveló que tiene informaciones de que al menos 30 maestros han fallecido tras contraer el coronavirus y reveló que una maestra se contagió en una escuela cuando ella distribuía alimentos y cuadernillos.

Posteriormente, toda la familia de la maestra resultó contagiada tras esta llevar el nuevo coronavirus a su casa.

Jorge es del criterio que no están dadas las condiciones necesarias para el regreso a las clases presenciales, como ha dispuesto el gobierno, entre otras cosas, porque no está concluido el proceso de vacunación al sector docente por lo que el riesgo de contagio es muy elevado.

El dirigente de la ADP fue entrevistado el programa El Despertador, transmitido por Color Visión, en el canal 9 de la televisión abierta,