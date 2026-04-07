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Santo Domingo, RD. – El secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, Rafael Féliz, calificó como “histórico, contundente y profundamente revelador” el resultado del Primer Congreso Pedagógico Nacional 2026.

Según explicó, en el proceso participaron más de 76,000 docentes a nivel nacional, generando 83,426 respuestas válidas sobre la realidad educativa dominicana.

Féliz afirmó que esta iniciativa constituye la mayor consulta pedagógica realizada al magisterio del país, con alcance en 174 seccionales distribuidas en las 32 provincias, y estructurada en seis ejes fundamentales que abordan desde los aprendizajes hasta el modelo educativo nacional.

“El magisterio ha expresado con firmeza que existe una crisis educativa multifactorial, marcada por la sobrepoblación en las aulas, la falta de recursos, la desconexión entre el currículo y la realidad del estudiantado y un deterioro del clima escolar”, sostuvo.

Principales hallazgos

El dirigente destacó que uno de los hallazgos centrales es la demanda de recuperar el rol del docente como sujeto pedagógico con autonomía profesional.

“Nuestros maestros no quieren ser simples ejecutores de políticas diseñadas fuera del aula, sino tener una participación real en la toma de decisiones y condiciones dignas para ejercer su labor”, indicó.

En materia de política educativa, Féliz reiteró la postura del magisterio en defensa de la educación pública.

“Existe un consenso amplio: la educación es un derecho fundamental y no puede ser objeto de privatización ni mercantilización. Asimismo, se exige transparencia en el uso del 4% del PIB destinado a educación”, expresó.

Brechas en el sistema educativo

Sobre el currículo, señaló que los docentes reconocen su valor teórico, pero advierten una brecha significativa entre lo planteado y su aplicación en las aulas.

“No se puede hablar de educación por competencias con aulas sobrepobladas, escasos recursos y una carga administrativa que limita el tiempo pedagógico”, puntualizó.

En cuanto al uso de la tecnología y la inteligencia artificial, explicó que el magisterio mantiene una postura “abierta pero crítica”, al considerar la IA como una oportunidad para mejorar los aprendizajes, aunque con riesgos si no se garantiza acceso equitativo, formación adecuada y regulación ética.

El informe también identifica debilidades en la formación ciudadana, señalando una contradicción entre el discurso de formar ciudadanos críticos y prácticas educativas centradas en la memorización.

Llamado a la acción

“Este Congreso no es un documento más; es la voz colectiva del magisterio que exige coherencia, inversión real, participación y respeto. Si queremos transformar la educación dominicana, debemos escuchar a quienes están cada día en las aulas”, afirmó Féliz.

Finalmente, reiteró que la ADP asumirá un rol activo no solo en la defensa de los derechos del magisterio, sino también en la promoción de una agenda pedagógica orientada a mejorar la calidad educativa y la dignidad docente en el país.