Dirigente de la FP preve victoria para leonel fernandez el domingo 19

El dirigente de la Fuerza del Pueblo, Luis Hernández se mostró hoy confiado de que población dominicana llevará a Leonel Fernández nuevamente a la presidencia por los grandes aportes del ex mandatario cuando gobernó la nación

Hernández dijo estar seguro de que en los comicios del próximo domingo 19, la gente irá a las urnas a votar por Fernández, en interés de cambiar el rumbo que lleva la nación por los desaciertos, las impericias y las improvisaciones del gobierno del PRM y Luis Abinader.

El presidente de la Circunscripción Uno de la FP en Santo Domingo Este manifestó que la decisión mayoritaria de la población a favor de Fernández será una realidad, por la justa aspiración de la familia dominicana de que la nación camine por rumbos más esperanzadores, de mayor bienestar, de progreso y de transformación

Indica que la familia dominicana está hastiada, vive situaciones difíciles por el impacto de los desaciertos, las improvisaciones, y sobre todo por la indiferencia de las actuales autoridades frente a los problemas agobiantes que ‘’ estamos padeciendo en todos los órdenes.

La gente– agregó—ya no soporta la carestía de la vida, el alto índice de inseguridad de los ciudadanos, el deterioro de los sistemas de salud y educación, y en general de la precariedad de todos los servicios esenciales, y es por eso que anhela el retorno del doctor Leonel Fernández a dirigir los destinos nacionales.

Observó que el pueblo está cansado y decidido a decirle NO Y NO a los desaciertos, las improvisaciones, las falsas promesas y los anuncios del gobierno encabezado por Luis Abinader que nunca se materializan, en tanto se agravan los problemas y la mayoría de la población afronta una dura realidad,

Subrayó que el pueblo ya no soporta más los reiterados intentos de los actuales gobernantes de tratar de manipularlos con promesas y falsos anuncios

Y asegura que la población de manera mayoritaria, reconoce el legado de la gran obra de gobierno de Fernández, la transformación, la modernización, el progreso que imprimió al país, por lo que quiere que vuelva a tomar las riendas para continuar y darle mayor impulso al desarrollo de la nación

Hernández confía que el apoyo masivo a Leonel Fernández de distintos sectores de la sociedad se traducirá en votos en las urnas este 19 de mayo, para mayor bienestar y tranquilidad de la familia dominicana.