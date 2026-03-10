Fuente Externa

Santo Domingo, RD. – El Prof. Menegildo De La Rosa, secretario de comunicaciones y relaciones públicas de la ADP, llamó al Ministro de Educación Luis Miguel De Camps a dar respuestas a las demandas de distintas seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que actualmente desarrollan jornada de movilizaciones en diversas provincias del país, en reclamo de soluciones urgentes a los problemas educativos fundamentalmente al de infraestructura escolar.

Las protestas se desarrollan en las provincias de San Francisco de Macorís, Espaillat, Santiago, San Juan de la Maguana y Hermanas Mirabal, donde se ha denunciado el deterioro de la infraestructura escolar, el déficit de aulas, la paralización de cientos de centros educativos y la falta de cupos para estudiantes.

De La Rosa señaló que, pese al enorme sacrificio realizado por el magisterio dominicano para desarrollar el presente año escolar en condiciones extremadamente difíciles, el Ministerio de Educación no ha correspondido con una política clara de inversión que garantice que estas problemáticas no se repitan en el próximo período escolar.

Asimismo, el dirigente magisterial manifestó el retraso en la conclusión del proceso de evaluación del desempeño docente, el cual debió haberse realizado hace más de tres años y aún no concluye, generando incertidumbre entre miles de maestros y maestras que esperan la aplicación de los incentivos correspondientes.

El profesor Menegildo de la Rosa, también presidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, hizo un ferviente llamado al presidente de la República y al Ministro de Educación para que se cambie el rumbo en la utilización de los recursos del 4% destinado a la educación, priorizando la construcción y terminación de escuelas, así como la ampliación de aulas que permitan garantizar el acceso a la educación en condiciones dignas.

Finalmente, Menegildo reafirmó su solidaridad con las seccionales de la ADP que se mantienen en pie de lucha y advirtió que el magisterio continuará movilizándose hasta que las autoridades ofrezcan respuestas concretas a las demandas del sector educativo.