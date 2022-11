Altos Dirigentes PRD cuestionan manejo fondos usado por Miguel Vargas

Fuente externa

Santo Domingo. RD. Los abajo firmantes, altos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano depositamos una solicitud ante la Cámara de Cuentas, para que esa entidad proceda a realizar una Auditoria Financiera a los fondos que ha recibido el partido de las arcas del Estado, desde enero del 2020 hasta octubre del 2022.

Denunciamos que, el Presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, en ese período ha manejado a su antojo cerca de mil trescientos millones de pesos (RD$1,300,000,000.00), de los fondos que el Estado Dominicano entrega a través de la Junta Central Electoral, sin que en ningún caso haya consultado ni recibido mandato de la Comisión Política, ni del Comité Ejecutivo Nacional, para la realización de miles de operaciones financieras, actuando bajo total discrecionalidad, tomando decisiones unipersonales, sin rendir cuentas, y suplantando las atribuciones de los máximos organismos de dirección.

Se hace imperativo que la Cámara de Cuentas efectúe una exhaustiva auditoría financiera, que permita determinar el manejo irregular de los millonarios recursos, a los fines de comprobar el destino, la legitimidad de las inversiones y los gastos y asignaciones sin soporte de gastos en que ha incurrido en el periodo citado. Además, se impone identificar las deudas y los empréstitos informales que ha asumido, al margen de las instancias estatutarias, así como la ilegalidad de los pasivos formales por no haber sido aprobados por los organismos de dirección.

A modo de ilustración, citamos algunos casos:

a) En noviembre 2021, el presidente del PRD emitió un cheque a nombre de Ana María Cabral, por la suma de RD$1,988,000.00, para contratar un Jet Privado para viajar a México junto a seis personas de su entorno, sin autorización de los organismos del partido;

b) La emisión de 5 cheques, de agosto de 2021, por la suma de RD$3,980,500.00, para supuestos pagos de préstamos, a nombre del secretario de finanzas del PRD, quien firma los cheques junto al presidente del Partido, situación que rompe con las normas de ética y seguridad jurídica de la institución, y que además esos pasivos no fueron autorizados por los organismos competentes.

c) En mayo y octubre de 2021, se emitieron dos cheques a favor del señor Juan Francisco Olivo Manzanillo, para saldar un supuesto préstamo, por RD$4,150,000.00 pesos, transacciones desconocidas por los organismos del partido. Llama la atención, en razón de que se trata de préstamos personales, cuando el partido tiene la facilidad de realizar operaciones transparentes con instituciones financieras reconocidas, con garantía de los fondos que entrega la JCE.

d) La emisión de un cheque de RD$4,000,000.00 pesos como completivo de la compra de un local en el municipio Santo Domingo Oeste, hecho al margen de los organismos del partido.

e) Los desembolsos realizados en el periodo navideño del 2021, por el monto de RD$6,923,060.00 pesos, sin autorización, ni conocimiento de los organismos del Partido y sin licitación, en violación la ley sobre compras y contrataciones;

f) En el presupuesto a ejecutar por el PRD en el 2022, depositado por el Presidente del PRD en la JCE, figuran deudas contraídas con el Banco Popular por RD$5,310,500.00; el Banco de Reservas por RD$23,468,731.32; VIAMAR para la compra de vehículos por RD$8,374,134.36; Plaza Lama por Bonos navideños por RD$11,000,000.00; Indetec AVR por RD$1,732,830.00 y RD$1,728,700.00; ambas para canastas navideñas, para un total de pasivos de RD$51,614,895.00, en violación al articulo 64 de la ley de Partidos Numero 33-18, y los artículos 24, 30 y 38, sobre todo, en un año post electoral, sin activismo partidario y con un partido sumergido en un letargo, sin que los organismos hayan sido consultados.

Le imputamos al presidente del partido, Miguel Vargas, haber obrado en violación de la constitución de la Republica, en su art. 216, sobre los partidos políticos: “… Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley”; Violación de la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, en el art. 24, acápite: “11) rendir cuentas e informar de sus actividades y actos de administración a sus afiliados, a la sociedad y a las autoridades competentes …”; En los numerales 1 y 3 del artículo 30, que establece: “1) Los miembros de un partido tienen derecho a acceder a la información sobre el funcionamiento, gestión, planes, tareas, administración de los recursos y actividades que estos desarrollen. Los órganos directivos están en la obligación de rendir informes periódicos a sus integrantes en los plazos establecidos”. “3) Los partidos deben garantizar el derecho de los afiliados a la fiscalización de las actividades de sus directivos, de su comportamiento ético y de la gestión realizada del patrimonio de la organización política”; Violación del artículo 60, en su “párrafo.- Los préstamos y otras concesiones de entidades crediticias serán aprobados por el organismo de máxima autoridad del partido, agrupación o movimiento político y no comprometerán su independencia”, y viola el artículo 64 sobre las contribuciones ilícitas, entre ellas define en el acápite 5) los préstamos y otras concesiones de entidades crediticias o no crediticias, que no sean para un proyecto en específico previamente aprobado por el organismo de máxima autoridad del partido, así como de toda otra actividad que comprometa la independencia del partido. También viola el Estatuto General del Partido, en el artículo 17 sobre la dirección colegiada; el art. 18 que establece que todas las decisiones deberán ser adoptadas por mayoría de votos; y el art. 47, en su literal H, en cuanto a disponer de las autorización del Comité Ejecutivo (CEN) o de la Comisión Política para realizar erogaciones extraordinarias. El CEN no se convoca desde el 2019 y la Comisión Política desde abril del 2020.

Exigimos transparencia en el manejo de los fondos públicos que recibe el PRD, el cese de la discrecionalidad y manejo unipersonal como si se tratara de una de sus empresas privadas, y que las decisiones sobre los gastos en que deba incurrir el PRD sean sometidos a los organismos competentes.

Confiamos en que la Cámara de Cuentas hará una efectiva revisión y evaluación de las operaciones financieras del PRD en los últimos dos años y 10 meses, y que en tiempo oportuno sea rendido el informe con los resultados.

Osiris Blanco Daniel Martínez

Vicepresidente Nacional Subsecretario Nacional

Juan Morales Vilorio Ramón victoria Molina

Vicepresidente Nacional Vicepresidente Nacional

Betty Báez Samuel Peña

Vicepresidenta Nacional Presidente Frente de Ingenieros

Ramón Ramírez (Tito) Aníbal Mena

Presidente Frente Barrial y Comunal Sub Secretario Nacional

Leonel Vitini Walter Espinosa

Subsecretario Nacional Secretario Nac. Frente de Ingenieros

Marino Brito

Subsecretario Nacional