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SANTO DOMINGO.- Como parte del seguimiento de la inteligencia operativa y de interdicción, para erradicar el tráfico de estupefacientes, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, ejecutaron varios allanamientos simultáneos, en la provincia de Montecristi, donde arrestaron a un hombre y una mujer, señalados como importantes cabecillas de la red de microtráfico de Luis Alberto Ramos Sanz (Luisito la Uva).

En un primer allanamiento, realizado en una vivienda de la calle Proyecto, sector Francisco Javier, se ocupó en una de las habitaciones, dentro de una mariconera, 400 gramos de presunta cocaína, 66 dosis de crack, RD$1,200.00 pesos, una balanza, una pistola marca Raven, calibre 22mm, con su cargador, varias cápsulas y cinco celulares de distintas marcas.

Durante la intervención fue arrestada Leydi Miranda Sanz (Bellanda), señalada como integrante de la estructura de microtráfico de drogas de “Luisito La Uva”.

En un segundo allanamiento, realizado de manera simultánea, fue arrestado Niwston de Aza Tapia residente en la calle Proyecto, sector San Pedro, del municipio San Fernando, en cuya vivienda se ocupó 87 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso de 201 gramos, la suma de RD$850.00 pesos, un celular y otras evidencias vinculantes con la investigación.

De Aza Tapia, es uno de los principales cabecillas del microtráfico de drogas en esa demarcación y su arresto, junto con Miranda Sanz, quien tiene registros por violar la ley 50-88, es el resultado de un amplio seguimiento de inteligencia operativa, para golpear sus actividades ilícitas, sacar de circulación drogas, así como armas de fuego.

Ambos serán sometidos a la justicia en las próximas horas, mientras el Ministerio Público y la DNCD, activan la localización de otros integrantes de esta red criminal dedicada al tráfico de drogas