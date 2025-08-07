DNCD decomisa 3,000 cigarros de marihuana en operativo de inspección en Aeropuerto Punta Cana

Fuente externa

SANTO DOMINGO, RD.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) apoyados por inspectores de Aduanas (DGA) y coordinados por el Ministerio Público, incautaron 3, 000 cigarros de marihuana, (blunt o phily) durante un operativo de inspección, desarrollado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia.

Los agentes antinarcóticos y personal militar, dentro del reforzamiento de las labores conjuntas, verificaban cientos de cajas, en uno de los depósitos de la terminal, cuando una unidad canina alertó de sustancias extrañas, en dos cajas de cartón, que estaban de tránsito por el pais.

Por instrucciones del fiscal, se procedió a abrir los paquetes, ocupando en su interior, 300 envases, con 10 cigarros cada uno, para un total de 3,000 envolturas del vegetal, con un peso total de 12.80 libras, según el análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

“De acuerdo al manifiesto, las dos cajas, conteniendo también accesorios para vehículos, llegaron a la terminal de Punta Cana procedente de Miami, Estados Unidos y tenía como destino final la República de Argentina”

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al caso, mientras siguen redoblando las operaciones de interdicción en contra de las redes dedicadas al delito del tráfico de drogas por aeropuertos y puertos del pais.