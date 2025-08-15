DNCD impide envío de ocho paquetes de cocaína a España

Fuente externa

Santo Domingo, RD.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), coordinados por el Ministerio Público, en el marco de la ampliación de las labores de interdicción para enfrentar el narcotráfico, incautaron ocho paquetes de cocaína durante un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, JFPG.

Las unidades actuantes, acompañadas por canes detectores, realizaban labores de inspección en depósitos y cargas con destino a Madrid, España, cuando detectaron objetos sospechosos en el interior de uno de los zafacones utilizados para depositar los desperdicios de las cocinas de los aviones.

Por instrucciones del fiscal actuante, el recipiente fue trasladado al área de verificación, donde se confiscaron ocho paquetes de cocaína envueltos en varias fundas plásticas, con un peso total de 8.23 kilogramos, según el análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

“El Ministerio Público y la DNCD han abierto una investigación en relación con el frustrado envío de la droga a España y, conforme avance el proceso, ofrecerán mayores detalles”, señala un comunicado de la agencia antidrogas.

Las fuerzas de seguridad continúan fortaleciendo su capacidad operativa en aeropuertos y puertos, reafirmando el firme compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.