DNCD incauta mas de 2 mil gramos de drogas en allanamientos y operativos en Santiago y Navarrete.

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, ejecutaron varios allanamientos y operativos en Santiago y Navarrete, como parte del reforzamiento de las operaciones de interdicción para perseguir y atacar el tráfico de estupefacientes.

En las labores conjuntas, las cuales se enmarcan dentro de las nuevas estrategias, las autoridades realizaron un allanamiento en una residencia, ubicada en la calle 5, del sector Reparto Perelló, donde fue arrestado Edwin Miguel Belliard.

Durante la intervención se ocuparon 39 recipientes de cristal, llenos de un vegetal que aparenta ser marihuana, con un peso aproximado a los 1, 555 gramos, cuatro balanzas, una computadora fundas, dinero en efectivo, entre otras evidencias.

El Ministerio Público y la DNCD de manera simultánea realizaron otras operaciones en el municipio de Navarrete, donde arrestaron a tres hombres y confiscaron 625 gramos presumiblemente cocaína, 100 de marihuana, así como 35 gramos de crack.

Las intervenciones se realizaron en los barrios de la Estancia del Yaque en Navarrete, así como en los barrios de Villa Tabaquera y la Breña, en el municipio de Villa González, donde resultaron detenidos el nacional haitiano Manno Frenino y/o Jose Pierre y los dominicanos William Almonte y Rafael Garcia.

En estas operaciones se ocuparon una radio de comunicación, 03 paquetes de fundas plásticas, una balanza y dinero en efectivo.

Los detenidos y las evidencias están bajo el control del Ministerio Público de Santiago para los fines correspondientes.