Por Roberto Perez

SANTO DOMINGO.– Continuando con el fortalecimiento de las operaciones de interdicción para perseguir, atacar y combatir el narcotráfico, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), miembros del Ministerio Público e inspectores de Aduanas, (DGA), apoyados por la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo, incautaron 43 paquetes presumiblemente cocaína, durante labores de inspección conjunta, desarrolladas en la referida terminal del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Las unidades actuantes, verificaban varios contenedores vacíos, tipo nevera, cuando a través de una de las máquinas de rayos X, se observaron imágenes discrepantes, en la parte del motor o área de climatización.

Por instrucciones del fiscal se procedió a realizar una inspección más rigurosa, encontrando en el interior del contenedor los paquetes de la sustancia, envueltos en cinta adhesiva, con un peso preliminar de 45 kilogramos.

“Las redes de narcotráfico internacional siguen utilizando múltiples modalidades para tratar de burlar los controles de seguridad establecidos por las autoridades en aeropuertos y puertos del pais”

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación para determinar dónde se habría contaminado el contenedor y establecer responsabilidades para los involucrados en la frustrada operación de narcotráfico.

El organismo antinarcóticos informó que los 43 paquetes de la presunta droga, fueron enviados bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.