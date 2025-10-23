Por Pedro Jimenez

SANTO DOMINGO, RD.-– Unidades especializadas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, en el marco del reforzamiento de la inteligencia operativa, incautaron 85 paquetes presumiblemente cocaína, en medio de labores de interdicción y seguimiento desarrolladas en el municipio de Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

Tras recibir informes de inteligencia, los agentes antinarcóticos, desplegaron un dispositivo de vigilancia para capturar a un hombre que a bordo de un camión, movilizaría una importante cantidad de sustancias narcóticas, logrando interceptarlo, próximo al peaje nuevo del municipio de Pedro Brand.

Por instrucciones del fiscal y por razones de seguridad, el detenido y el vehículo, fueron trasladados a la sede de la DNCD, donde se realizó una inspección más rigurosa, descubriendo en el techo del camión, un compartimiento secreto (caleta), en cuyo interior se confiscaron los paquetes de la sustancia, envueltos en papel de color marrón y cinta adhesiva.

Durante la operación fue detenido un hombre de 23 años, quien está siendo entregado al Ministerio Público, para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

En la intervención, se ocuparon además dos celulares, documentos y otras evidencias vinculantes al proceso.

“Las autoridades amplían las investigaciones con relación al caso, mientras persiguen a otros individuos vinculados a esta red, quienes según informes se dedican al tráfico de drogas bajo esta modalidad en distintas regiones del país”

Los 85 paquetes de la presunta droga fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que determinará el tipo y peso de la sustancia.