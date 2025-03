Fuente Externa

Santo Domingo.- El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, afirmó que el presidente Luis Abinader ha hecho posible el más importante proceso de remozamiento y transformación del sistema sanitario del país desde la fundación del Ministerio de Salud Pública, hace más de 105 años.

Dijo que la transformación que ha experimentado la red nacional de salud con un total de 70 hospitales renovados y modernizados, ha tenido un impacto especialmente significativo en el Sur del país, una región que por décadas se había mantenido en el olvido.

“Usted ha remozado 70 de 192, lo que lo acerca al 40% de todos los hospitales de este país en apenas cuatro años y decirle, señor Presidente, que qué bueno que lo veo y con todos mis respetos, con unos zapatos cómodos porque faltan más de 50 inauguraciones en el sector salud y yo no quiero que usted se me canse”.

El doctor Lama hizo el señalamiento durante la entrega del remozado Hospital Nuestra Señora de Regla en Baní, que ahora cuenta con 16 consultorios generales, dos para atención de adolescentes, cuatro pediátricos, uno ginecológico, uno de sonografía y otros especializados en VIH, tuberculosis y odontología.

Además de una sala de lactancia y un área de espera mucho más cómoda y amplia.

“No me canso de decir que no hay una provincia de la República Dominicana que no haya tenido un salto en salud. El sur, nuestro sur olvidado hoy se coloca en un lugar privilegiado de la salud”, indicó Lama.

En ese sentido citó la reciente inauguración del primer hospital traumatológico de Azua; así como la renovación y equipamiento del hospital Elio Fiallo, de Pedernales; el Hospital de Tamayo, el Hospital de Galván, el Hospital de Neiba, el Hospital de Guayabal, el Hospital de Padre Las Casas, el hospital de Peralta, mientras avanzan los trabajos del materno inifantil de Barahona, del Hospital de Traumatología de San Cristóbal; el hospital municipal de Énriquillo y el hospital de Vicente Noble.

“No hay duda de que nunca antes un Presidente había hecho tanto como su gestión. Señor Presidente usted puede sentirse orgulloso de lo que está pasando.