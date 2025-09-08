Doctora Raquel Guzmán realiza con éxito cirugía de implante coclear en niña de cuatro años

Fuente externa

Santiago de los Caballeros. República Dominicana– En un hito para la medicina otorrinolaringológica en el país, la doctora Raquel Guzmán Liriano, especialista en otorrinolaringología pediátrica, realizó exitosamente una cirugía de implante coclear en una niña de 4 años y 11 meses, en el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS). Este procedimiento convierte al centro en referencia nacional para este tipo de intervención, que hasta ahora no se realizaba en la región.

El implante coclear es un dispositivo electrónico implantado quirúrgicamente que restaura la audición en personas con sordera severa, especialmente quienes no se benefician de audífonos convencionales. Este innovador dispositivo convierte las ondas sonoras en señales eléctricas que estimulan directamente el nervio auditivo, permitiendo al cerebro interpretar los sonidos. Su impacto es profundo, especialmente en la niñez, pues facilita el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje y la integración social.

Guzmán expresó que esta cirugía representa un antes y un después en la atención auditiva pediátrica del país.

“Estamos abriendo una nueva etapa en el tratamiento de la sordera profunda infantil. Este procedimiento no solo devuelve la audición, sino que transforma la vida del paciente y de toda su familia”, afirmó.

La cirugía fue realizada con apoyo de la Fundación Solidaria del Divino Niño Jesús, la Fundación y Voluntariado

HOMS, el Voluntariado Jesús con los Niños y la Parroquia San Andrés del sector La Otra Banda.

Este logro quirúrgico no sólo marca un paso importante en la historia del HOMS, sino también en el avance de la medicina pediátrica y de la salud auditiva en la República Dominicana.

La especialista

Con una destacada trayectoria médica, la doctora Raquel Guzmán es una reconocida subespecialista en Otorrinolaringología Pediátrica, con estudios en la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), Brasil, y formación complementaria en el Children’s Hospital de San Diego, en Estados Unidos. Es además especialista en Audiología Clínica, titulada por la Universidad de Salamanca, España, y Terapista del Habla y Lenguaje.

Desde 2009, Guzmán lidera el programa de screening auditivo neonatal en el HOMS, convirtiéndolo en el primer centro de salud del país en implementar esta evaluación sistemática para recién nacidos. También colabora activamente en la Fundación HOMS.

Guzmán combina su labor asistencial con una constante vocación por la educación, prevención y concientización sobre la salud auditiva en todas las etapas de la vida.

Actualmente, ofrece consultas en el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) y también en el Hospital Pediátrico Dr. Arturo Grullón, brindando atención integral a pacientes del sector público y privado.