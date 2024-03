Dodgers inician temporada de Grandes Ligas con triunfo 5 por 2 ante los Padres

Por: Leòn Felipe Rodrìguez

SEÚL, Corea del Sur .- En el Bèisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Angeles iniciaron su andanza de inicio de temporda con buen pie, tras recuperarse en la ofensiva y llevarse el triunfo ante los Padres 5 carreras por 2.

En ese partido un sencillo productor de Shohei Ohtani coronó una remontada de cuatro carreras en la octava entrada en su debut con los Dodgers, y Los Ángeles venció 5-2 a los Padres de San Diego en el primer partido de la temporada regular de las Grandes Ligas el miércoles por la noche, el primer juego del deporte en Corea del Sur.

Ohtani en su primera actuaciòn con su nuevo equipo, montò un espectàculo ofensivo, se fue de 5-2 en su primer juego desde que dejó a Los Angeles Angels por un contrato récord de 700 millones de dólares y 10 años con los Dodgers

La victoria fue para Daniel Hudson con un séptimo de un hit y un ponche y el dominicano Jhony Brito cargó con la derrota.

Una amenaza de bomba no pareció afectar los preparativos previos al partido. La policía no encontró explosivos y dijo que actuaron tras recibir un aviso de que la amenaza era contra Ohtani.

Los lanzadores de los Padres dieron nueve boletos y golpearon a un bateador, y los Dodgers tuvieron siete hits, ninguno para extrabases.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 5-1, dos anotadas y dos ponches.

Por los Padres, Manny Machado, de 3-0, una anotada y un boleto; Fernando Tatis Jr. se fue en blanco en cuatro turnos.

El relevista Enyel de los Santos tiró un episodio completo y ponchó a uno; Wandy Peralta lanzó una entrada de una carrera limpia, dos boletos y un ponche y Brito lanzó un tercio de entrada y permitió dos carreras, una de ellas limpia, también dio un boleto.

En otros resultados de las Grandes Ligas de ayer mièrcoles

Detroit 12

Minnesota 3

Toronto 9

Bravos 10

Mets 6

Marlins 3

Cubs 1

Athlètics 3

Reds 3

White Sox 1

Colorado 1

Arizona 5

Texas 8

Reds 1

San Fco 5

Angelinos 2

Phillies 4

Orioles 13

Piratas 0

Yankees 12

Royal 8

Angels 8

JUEGOS GL JUEVES 21 MARZO 2024

San Diego en Los Angeles 6:05 AM

Houston en St. Louis 1:00 PM

Minnesota en Washington 1:05 PM

New York en Atlanta 1:05 PM

New York en Detroit 1:05 PM

Tampa Bay en Philadelphia 1:05 PM

Chicago en Kansas City 4:05 PM

Kansas City en Cleveland 4:05 PM

Chicago en Colorado 4:10 PM

Baltimore en Boston 6:05 PM

Toronto en Pittsburgh 6:05 PM

San Francisco en Milwaukee 9:10 PM

Cincinnati en Seattle 9:40 PM