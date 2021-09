Domingo Jiménez es diagnosticado con una tumoración maligna entre el hígado y el páncrea

Por Robert Vargas

Domingo Jiménez, quien es uno de los seguidores más fieles que tiene el ex presidente Leonel Fernández, ha sido dignosticado por un equipo de médico con una tumoración maligna entre el hígado y el estomago.

Jiménez ha dado a conocer la noticia esta tarde sn su cuenta de Twitter.

-“Buenas tardes, luego de agotar una intensa agenda médica por molestias en el abdomen, lamento informarles que he sido diagnosticado con una tumoración maligna entre hígado y páncreas, la cual empezará a ser tratada en las próximas horas”, dijo el político en uno de sus tuits.

En otro post, escribió que: “El equipo médico que me trata, me ha solicitado mantenerme al margen del teléfono. Les ruego me disculpen, y les presento formales excusas. Gracias por su comprensión. Un abrazo! Dios es grande!!!”.

Su revelación ha provocado sorpresa entre todos sus amigos, que ya suponían que él estaba enfermo por estar ingresado en un centro médico durante varios días.

Domingo Jiménez es uno de los políticos de Santo Domingo Este con las mejores cualidades discursivas.

Es de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana y, tras la división de esta organización, fundó junto a Leonel Fernández el partido Fuerza del Pueblo.

Formó parte como regidor del primer Ayuntamiento de Santo Domingo Este, donde brilló con luz propia por encima del resto de sus colegas.