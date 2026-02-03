Dominicana vence a PR y sigue invicto en SC

Por Jose Caceres

Zapopan, Jalisco (Prensa CBPC). El representativo de los Leones del Escogido, de la República Dominicana consiguió este lunes su segunda victoria consecutiva al vencer 5-3 a los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, en el primer juego en el Estadio Panamericano en la segunda jornada de la 68ava Serie del Caribe 2026.

La tropa dominicana este martes estará libre en el calendario de competencia de la Serie del Caribe. Regresará el miércoles a las cuatro de la tarde (hora dominicana) cuando se enfrente a Panamá.

El conjunto criollo está inmaculado con (2-0), ya que el pasado domingo derrotó 5-4 a los Charros de Jalisco de México en el juego inaugural. De su lado, es la segunda derrota seguida que sufre el combinado de Puerto Rico.

El encuentro lo ganó el zurdo Enny Romero, quien laboró en cinco entradas, no permitió carreras, le dieron tres hits, otorgó un boleto gratis y ponchó a tres rivales. Jimmy Cordero trabajó en el noveno y se acreditó su segundo juego salvado.

Mientras que cargó con el fracaso D. Thompson, quien fue castigado duramente por la bateria dominicana en el mismo primer episodio cuando le fabricaron tres carreras. Apenas pudo sacar dos outs, ante de ser sustituido por el dirigente de Puerto Rico. Luego subieron al box por Puerto Rico, J. Morales, D. Lebrón, A. Baker.

El ataque ofensivo de los dominicanos los lideraron Cristian Adames que bateó de 3-2 con dos remolcadas y Junior Lake de 3-2 con una empujada.

Los triunfadores anotaron una vuelta en el segundo episodio; otra en el quinto acto. Sobresalieron con el madero Erik González, Junior Lake, Cristian Adames y Aderlin Rodríguez, quienes remolcaron una vuelta cada uno.

Los boricuas atacaron al pitcheo dominicano en la parte alta de la sexta entrada cuando fabricaron tres carreras al relevista Luis Frías que no trajo nada en la bola. Le pegaron tres hits, dio un boleto. Los Cangrejeros con esas tres anotaciones se metieron de lleno en el partido.

Después de ahí, el pitcheo de relevo de los Leones frenó en seco a sus rivales.