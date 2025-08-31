“Dominicanos proclaman: ¡Venezuela no es amenaza, es esperanza!”

Por Coordinación de Solidaridad con Venezuela

“Jornada de Solidaridad Mundial por Venezuela y

la Paz en América Latina y el Caribe”

Proclama ¡Venezuela no es Una Amenaza, Venezuela es una Esperanza!

Los dominicanos y las dominicanas amantes de la paz, la justicia y la libertad, alzamos nuestras voces en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, y repudiamos enérgicamente la presencia de buques militares, incluidos submarinos nucleares, de los colonialistas Estados Unidos y Francia en nuestro mar Caribe, lo cual amenaza la soberanía de la Patria de Bolívar y de todas las naciones caribeñas.

En momentos en que el mundo atraviesa grandes dificultades y crecen las arremetidas imperialistas contra los pueblos revolucionarios, soberanos e independientes, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la paz, la autodeterminación y la independencia de las naciones.

Venezuela, al igual que Nicaragua y Cuba, tiene el derecho inalienable a decidir su propio destino, a construir su propio modelo político y social, a disponer libremente de sus recursos naturales y a defender su soberanía sin injerencias extranjeras.

Recordamos que la República Dominicana tiene una deuda histórica con Venezuela: fue allí donde nuestro Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, encontró solidaridad y refugio, y donde descansaron sus restos por mucho tiempo. Así también, en distintos momentos de nuestra historia, el pueblo venezolano ha tendido la mano solidaria a las luchas democráticas y antiimperialistas de nuestro pueblo.

Por ello, desde nuestra experiencia de haber sufrido dos invasiones militares norteamericanas (1916-1924 y 1965), reclamamos con firmeza: El retiro inmediato de los submarinos y tropas norteamericanas del Caribe y América Latina. El cese de toda amenaza militar, política y económica contra Venezuela. El respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos:

Exigimos a la ONU y su Consejo de Seguridad, que se pronuncien y actúen contra las acciones intervencionistas y hegemonistas de los Estados Unidos.

Exhortamos al gobierno dominicano y a los gobiernos de América Latina y el Caribe, a levantar su voz en defensa de la paz, la unidad y la independencia de nuestra región, declarada como “zona de paz y autodeterminación”.

Llamamos a los pueblos del mundo, a mantenerse en solidaridad activa con Venezuela y con todas las naciones que enfrentan la agresión imperialista.

Reafirmamos que en Venezuela los Yankees no pasarán, jamás pasarán. La Revolución Bolivariana es hoy una trinchera de dignidad, soberanía y esperanza para todos los pueblos del continente.

Desde la República Dominicana, Patria de Duarte, Luperón, Las Mirabal y de Caamaño, ratificamos nuestro compromiso de seguir luchando por un Caribe y un mundo de paz, libertad y justicia social.

¡Venezuela no es una amenaza, Venezuela es una Esperanza!

¡Viva la Revolución Bolivariana!

¡Yankis go home!

Firmado en Santo Domingo el 30 de agosto del 2025,

Coordinación de Solidaridad con Venezuela

Internacional Antifascista, Capítulo República Dominicana