Doña Hilda celebró sus 100 años entre risas y alegría

Los Mina Viejo, Santo Domingo Este.- Un puñado de familiares y vecinos cercanos fueron hipnotizados con las dulces e increíbles palabras de Hilda Adina Carters Donoban vda. Walters en la celebración de sus 100 años de vida, conmemorados en el populoso sector de Los Mina Viejo, en el ocaso del invierno tropical de este viernes 3 de marzo.

Fue una celebración especial donde no se perdieron detalles del hermoso homenaje a su natalicio.

Doña Hilda, es una encantadora dama que vive en la calle Diego Colón del vetusto sector de Los Mina Viejo, donde los vecinos se rinden a sus pies por la dulzura con que da consejos a los que se les acercan.

“En el béisbol simpatizo por Los Leones del Escogidos, ¡somos duros de matar! (risas); detesto la mentira; no quiero saber de las personas falsas y aspiro a vivir hasta los 104 años, ¡claro si el señor Dios está de acuerdo, la voluntad es de él!”, dijo.

El 3 de marzo de 1923, exactamente hace 100 años, nació y el día se mostró cómplice para la celebración de su aniversario, nadie quiso estar ausente en el acto.

Doña Hilda, nació en San Pedro de Macorís en el Batey Angelina, “soy cocola”, refirió llena de orgullo. En esa comunidad conoció a Clifford Antonio Walters, con quien se casó más adelante.

Del matrimonio tuvieron cuatro hijas, Cecilia, Luisa, Ana Magnolia y Matilde, y estas chicas entre todas les dieron 17 nietos y de esos descendientes proporcionaron 42 biznietos y esa tercera generación añadieron 11 tataranietos y así seguimiento al árbol genealógico y legado de la familia Walters-Carters.

Los Padres de Doña Hilda llegaron a República Dominicana procedentes de Inglaterra y se asentaron en la Sultana del Este (SPM), fueron Jackson Biron Caster y Silvia Celestina Donoban.

Ambos les dieron una hermosa crianza, cargada de valores y doña Hilda las transfirió a sus hijas y ellas a sus nietos y así sucesivamente.

La dama cumpleañera de 100 años, dice que come de todo y que lo más odia y le disgusta es la mentira, “no quiero saber de las personas mentirosas”.

En cuanto al deporte, informó que es escogidita y con una enorme sonrisa dice, “somos duros de matar”, tras la expresión las carcajadas se escucharon en cada rincón de la casa.

Un momento único fue la presencia de Pedro Núñez (Pipilo), llegó con ropa de trabajo ante la presencia de Doña Hilda que estaba hermosamente ataviada para la ocasión.

“¡Oh, Santo Dios!, he pasado un día difícil, cargado de extenuante trabajo y ahora fue que me acordé de tu cumpleaños y vengo a ti (Doña Hilda) a decirle que la amo y agradecer que la tenemos saludable, jovial, que con su sola presencia y como ha sido con nosotros, sentimos profunda emoción de celebrar su natalicio”, fueron las palabras de “Pipilo” Núñez, activo dirigente comunitario, ex atleta de alto rendimiento e inmortal del voleibol dominicano.

“Yo me siento muy contenta y sorprendida de cumplir 100 años, porque me siento tan feliz y regocijada que no me lo creo, el Señor está guiando mis pasos y él sabe hasta cuándo estaré aquí”, expresó Doña Hilda al agradecer la presencia de todos y por la organización de tan bello momento.

Hubo un instante de silencio para escuchar, sus palabras siempre están cargadas de emotividad, de mucha emotividad: “reitero mi agradecimiento a todos ustedes que dieron su apoyo en la celebración de mis 100 años, le dije a Luisa (su hija) en días pasado, yo quiero vivir 104 años y le digo a todos ustedes que me siento con esa fuerza, que creo los viviré”.

Con su fe en Dios, dijo que todos los días se entrega a él y que pone su vida en sus manos que sea sus designios que obre sobre ella.

“Así que acompáñame en mis oraciones, que la paz de Cristo reine en cada uno de ustedes, que sea nuestro Dios que decida nuestras vidas”, dijo con mucho cariño,

“Luisa, mi amada hija, no tengo espacio para ti en mi corazón, sabes bien que mis bendiciones están repartidas para ti, pido con amor a Dios que si algún día parto de este mundo, que él te acoja en sus brazos, que la paz de Cristo le acompañe a todos”, expresó y tras esas palabras los familiares y vecinos aplaudieron a placeres.

Luisa, quien la cuida con cariño especial, es presidenta de la Junta de Vecinos Vida y Esperanza, no pudo contener las emociones de las palabras pronunciadas por su amada madre y las lágrimas humedecieron sus mejillas.

Luego que Doña Hilda Adina Carter Vda. Walters expresara su agradecimiento, el regidor de la Alcaldía de Santo Domingo Este, Abel Elías Matos, que acompañó a la dama, los familiares y vecinos a la conmemoración, expresó su satisfacción de tenerla saludable entre todos.

Añadió el legislador municipal que los vecinos de Los Mina Viejo “debemos sentirnos felices con el cumpleaños de Doña Hilda, seremos pocos los que alcanzaremos esta edad (100 años) y saber que contamos con una dama que posee hermosas cualidades y que en toda su vida solo es amor lo que nos ha dado”,

En la celebración Doña Hilda no solo conversó con todos y mostró su encantadora sonrisa, también dio demostración de ser una excelente cantante y junto a un vecino interpretó una canción cristiana, que dejó a todos encantados.

La noche fue perfecta, no hubo calor y una brisa fresca se sentía en el ambiente, situación que ayudó que la festividad fuera apacible, por ellos los familiares quisieron inmortalizar la ocasión donde hacían fotos y grababan en video todo.