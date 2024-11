Doña Raquel Arbaje Y sus Posibles Aspiraciones en el año 2028

Por Antonio G. Reyes Baldwin

En el ámbito interno o externo del Partido Revolucionario Moderno, se ha debatido hasta más no poder, las aspiraciones de los denominados presidenciables del PRM, dejando de lado, muchas figuras que producto del relevo político constante, emergerán por inercia para ocupar posiciones de mucha principalía e importancia en los cargos electivos y de poder en el año 2028.

Tal es el caso de la vigente primera dama Doña Raquel Arbaje, según algunas encuestas a la que he tenido acceso, la sitúan entre las personalidades públicas de la vida nacional, con tasa cero de rechazo actualmente, valoraciones que en lo particular no me sorprenden, por la gran labor que viene realizando desde que asumió la investidura de primera dama de la República Dominicana.

Puede Interesarle: Dirigentes del PRM en SDE Marginados por el actual Gobierno

Doña Raquel Arbaje ha concentrado sus mayores esfuerzos, en ayudar a los sectores más vulnerables de nuestro pueblo, en lo que podemos citar, a los adultos mayores, la niñez, las madres solteras y todo aquel que acude a ella en busca de una mano amiga, lo que le ha granjeado muchos simpatizantes, cabe resaltar el sorprendente carisma natural, poco usual que despliega su figura, entre las personalidades que gravitan en el ambiente político nacional.

Algo muy importante que está a la vista de todos, es su forma singular y espontánea, de manejarse con todas las personas con quien interactúa, tanto en el orden público como en privado, es la misma persona, sencilla y afable, libre de caretas y poses, siempre dispuesta a colaborar y gestionar cualquier ayuda puntual y oportuna de cualquier índole.

En el plano político, pienso, que podría ser una extraordinaria candidata, a cualquier cargo electivo, en el año 2028, optar por la nominación presidencial del partido de gobierno, como también, ser la candidata vicepresidencial de algunos de los denominados presidenciables del PRM, el tiempo dirá cuál será el destino político de Doña Raquel Arbaje, yo de mi parte solo diré, que estaré ahí para apoyarla en lo que ella decida.