Donald Trump aseveró este jueves que Cuba «quiere llegar a un acuerdo».

RT.-Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense declaró que «lo que está pasando con Cuba es asombroso». «Creemos que primero queremos solucionar, terminar esto [el conflicto con Irán], pero será solo cuestión de tiempo que […] mucha gente increíble regrese a Cuba», manifestó.

Trump indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, «está haciendo un trabajo fantástico» en cuanto a Cuba. «Queremos hacer esa [operación] especial en Cuba […] pero [Rubio] dijo: ‘Terminemos primero con esta [en Irán]’. Podemos hacerlas todas a la vez, pero pasan cosas malas. Si observas los países a lo largo de los años, las haces demasiado rápido. Pasan cosas malas. No vamos a permitir que nada malo le pase a este país», sostuvo.

Amenazas de Trump a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen a contravía de la orden ejecutiva de la Casa Blanca. Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca reconoció que su Administración mantenía contactos con La Habana e indicó que se proponen llegar a un acuerdo, aunque calificó al país caribeño de «nación en decadencia» que «ya no cuenta con Venezuela» para sostenerse.

Estas palabras tienen lugar en medio del bloqueo económico y comercial que mantiene EE.UU. contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.

«Nadie nos dicta qué hacer»

Todas las acusaciones infundadas de Washington han sido rechazadas sistemáticamente por La Habana, que ha advertido que defenderá su integridad territorial.

A su vez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó: «Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

«Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre», manifestó el presidente cubano.

Mientras, Moscú expresó su «firme disposición a seguir prestando a Cuba el apoyo político y material necesario». «Por la parte rusa se ha confirmado la posición de principio respecto a la inaceptabilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, incluyendo el bloqueo del suministro de energía a la isla, lo que podría provocar un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país», señaló la Cancillería.